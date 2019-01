Mariví Monteserín afirma que Alcoa ha sido "depredadora con nosotros"

Publicado 11/01/2019 15:18:36 CET

AVILÉS, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha afirmado este viernes que "los paños calientes" con Alcoa ya se han terminado, porque es una multinacional que ha sido "depredadora con nosotros, con lo que habrá que aplicar lo que haya que aplicar, para que en seis meses cumpla de una vez por todas con el reino de España".

Monteserín ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la visita que ha realizado al Hospital Fundación de Avilés, y después de que la empresa plantease ayer despedir a los dos tercios de los trabajadores de las plantas de Avilés y Coruña el martes 15 de enero.

"Me parece mal que la empresa haya hecho ese planteamiento ayer, me parece fatal, un despropósito por esta empresa y seguimos empeñados en los mismo, y es que los gobiernos necesitan tiempo, y la empresa está obligada a dar esos seis meses y descartar el ERE", ha explicado la alcaldesa.

La paciencia de Monteserín se está agotando, y cada día aumenta el tono de reproche hacia la multinacional americana. " Esta empresa no ha cumplido sus obligaciones, ni sus compromisos, y sin embargo el estado sí los ha cumplido todos, y lo que no puede ser es que la empresa se marche así, demostrando que no es seria ni responsable".

MAÑANA CONCENTRACIÓN

El comité de empresa de Alcoa Avilés ha convocado para este sábado una marcha a pie desde la planta de San Balandrán hasta la Plaza de España de Avilés, en defensa de la industria, que partirá alas 11 horas desde la planta de Alcoa, y llegarán a la laza del Ayuntamiento a las 12.00 horas, donde permanecerán concentrados hasta las 13 horas.

Tanto los trabajadores, como el Ayuntamiento de Avilés han realizado un llamamiento para que esta concentración sea masiva, mostrando el rechazo a la propuesta de Alcoa de despedir a los dos tercios de la plantilla el martes 15 de enero, y exigir en la calle el mantenimiento de la actividad industrial en las plantas de Avilés y Coruña.