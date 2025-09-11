Martínez Salvador advierte al Puerto que si no cede los terrenos en Jove el precio debe ser menor al de mercado

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento gijonés, Jesús Martínez Salvador, junto al líder de Chemours en España, José Olay, en el décimo aniversario de la compañía, en sus instalaciones de Gijón. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento apuesta por construir el 100 por ciento de las viviendas protegidas si dispone de la parcela

GIJÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento gijonés, Jesús Martínez Salvador, ha avanzado este jueves que negociarán con la Autoridad Portuaria de Gijón la adquisición de los terrenos que tiene en Jove, junto a la calle Francisco Eiriz, ya sea por medio de cesión gratuita o, en caso de compra, por un valor inferior a la tasación de mercado.

En este sentido, ha adelantado que el Ayuntamiento, si los adquiere, sería para hacer el 100 por ciento de vivienda protegida, de la misma manera que ahora mismo con el Plan Llave están enajenando solares, que son de vivienda libre, pero condicionándolos a que sea protegida.

"Para vivienda libre, obviamente, el Ayuntamiento no tendría interés", ha apuntado. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la celebración del décimo aniversario de Chemours en sus instalaciones gijonesas.

Con todo, ha incidido en que para el Gobierno local son unos terrenos para los que el uso que pretendería el Consistorio implantar allí sería el de vivienda protegida y el de la promoción del deporte.

"Evidentemente no se pueden adquirir a un precio de tasación de mercado buscando un aprovechamiento lucrativo máximo, porque el Ayuntamiento de Gijón no haría eso", ha insistido.

Al tiempo, ha apuntado que la Autoridad Portuaria deberá decidir si lo quiere vender a un precio máximo a promotores privados o cualquier otro tipo de iniciativa o si, por el contrario, lo quiere hacer en este caso al Ayuntamiento de Gijón, "que va a redundar en un interés social y un interés colectivo, pues tendrá que ser con unos criterios diferentes".

En caso de que no sea cesión, ha recalcado que tendrá que ser por un importe "notablemente inferior" al que se licitó y, por supuesto mucho más cercano, según él, al por el que se había subastado, "habiendo quedado desierto hace muchos años", ha recalcado.

Ligado a ello, ha explicado que en ese espacio está contemplado usos dotacionales privados, que es compatible con el uso deportivo, que el Ayuntamiento ve bien mantener, y también se puede construir vivienda, con un mínimo del 30 por ciento protegida, aunque el Consistorio elevaría el porcentaje al 100 por ciento.

PLAN LLAVE

Sobre el apoyo de la patronal de la Construcción al Plan Llave, ha señalado que ya tenían buenas expectativas antes de los cambios de los pliegos, a lo que ha apuntado que lo único que se hizo fue adaptar estos para que se pudiera tener en cuenta una casuística, que parece ser que es "certera", según él, referente a que el Gobierno Principado de Asturias se ha abierto a modificar el módulo de vivienda protegida.

"Lo único que hemos hecho ha sido adaptar los pliegos para que se pueda recoger esa posibilidad", ha insistido el edil, quien ha defendido la independencia de CAC - Asprocon a la hora de apoyar o no el Plan Llave.

Martínez Salvador, relacionado con ello, ha incidido en que las entidades independientes, las patronales, las asociaciones, los sindicatos, ya sean empresas o agrupaciones que trabajan por el bien de su sector, no son partidos políticos. "Quien no lo entienda así, debería reflexionar", ha indicado, con respecto a la petición de CAC - Asprocon para desvincular su apoyo al Plan Llave de cualquier ideología política.

"Cuando nosotros nos sentamos con cualquier entidad lo hacemos para mejorar su sector", ha dejado claro el concejal, quien ha incidido en que en este caso se busca solucionar un problema tan importante como es el del acceso a la vivienda.

"A nosotros nos van a encontrar siempre para debatir, para dialogar y para buscar acuerdos, para otra cosa no", ha agregado Martínez Salvador. Este ha tendido la mano tanto al Gobierno de España como del Principado para buscar solución al problema de la vivienda.