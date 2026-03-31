Martínez Salvador asegura que el Principado sabe qué parcelas que va a ceder el Ayuntamiento

Archivo - El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha afirmado este martes que el Gobierno del Principado sabe qué parcelas que va a ceder el Ayuntamiento para la construcción de vivienda pública.

Ha apuntado, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, que si el Principado quiere ir trabajando sobre ellas, "ya hace tiempo que lo sabe".

Martínez Salvador ha remarcado que no tiene sentido, a su juicio, "esta política de echar culpas al otro". "Estamos con los trámites para que les podamos ceder parcelas", ha asegurado.

"De la misma manera que, también estamos esperando que ellos nos digan cómo van a apoyar a que se pueda construir más vivienda protegida en el concejo de Gijón, que al final es el objetivo que tenemos todos", ha recalcado el edil.

El edil ha explicado que están en el procedimiento que es necesario articular, aunque ha indicado que serán la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, quienes lo den a conocer.