Martínez Salvador destaca el nivel de propuestas recibidas en el concurso de la playa verde del Rinconín

El Ayuntamiento afirma que no tiene ninguna petición que requiera de ninguna modificación de planeamiento

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha destacado el nivel de participación en el concurso de ideas de la playa verde del Rinconín, similar al que hubo en el de Fomento Poniente. Este último había recibido 13 propuestas y en el de playa verde han sido 12.

"Estamos seguros de que nos va a permitir poder tener un número de ideas muy importante sobre el que nutrirnos y poder elegir las mejores". "Yo creo que es una participación importante", ha agregado durante la rueda de prensa de Junta de Gobierno en el Consistorio gijonés.

Martínez Salvador ha recalcado que la Playa Verde es un sistema general de zona verde, por lo que no es una zona de aparcamiento y se ha actuado para impedirlo. Y aunque ha dicho ser consciente de las dificultades de encontrar estacionamiento, especialmente para los visitantes en verano, ha reiterado que "las zonas verdes no es el sitio para hacerlo".

ZALIA

En otro orden de temas, ha apuntado que al Ayuntamiento no les consta ninguna propuesta que requiera de ninguna modificación de planeamiento relacionado con la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia).

Ha remarcado, unido a ello, que ni siquiera hay una subestación eléctrica que permita que pueda haber una conexión para una industria que necesite un consumo eléctrico normal, y mucho menos electrointensivo.

En cuanto a la Junta de Gobierno, ha indicado que se ha aprobado el expediente de contratación para, por el sistema de lotes, alquilar camiones y maquinaria de obra con conductor para ser utilizados por los medios municipales.

El edil ha explicado que, dentro de este expediente, aproximadamente, el 90 por ciento de los usos de camión son para el servicio de conservación de la zona rural, un cinco por ciento para el servicio de Parques y Jardines y el un cinco por ciento restante para los planes de empleo. El valor conjunto de los dos lotes asciende aproximadamente a 1.250.000 euros.

Por otra parte, se ha autorizado la revisión de precios dentro del contrato de conservación viaria a la que tiene derecho la empresa, al ser un contrato que fue adjudicado en el año 2021. Este tiene una revisión número uno de 97.000 euros y una revisión número dos de 35.000, IVA incluido las dos.

También se ha dado luz verde a la concesión de una subvención a favor del Comité Español de Unicef, por valor de 30.000 euros para el desarrollo del proyecto Respuesta Humanitaria a la Infancia Afectada por el Conflicto en Líbano.

Fuera del Orden del Día, además, se ha autorizado un incremento de gasto para el presente ejercicio para 2025 de 100.000 euros en las ayudas que se conceden en el ámbito escolar. De esta forma se eleva la cuantía total hasta los 860.000 euros, lo que, según el concejal, va a permitir poder cubrir todas las necesidades que han valorado y cuantificado dentro de dicho servicio de educación.