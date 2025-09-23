Martínez Salvador replica a la oposición que pueden mejorar los servicios públicos sin pedir más a los gijoneses

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

El Gobierno local no ve concluyente el resultado del proyecto piloto de la calle de Munuza

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha defendido este martes el proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2026, que propone una congelación generalizada de impuestos, tasas y precios públicos, frente a las críticas de la oposición que llegan a hablar de "saqueo" a organismos y empresas municipales para iniciar el camino hacia la privatización de estas últimas.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha incidido en que desde el Gobierno local siempre dijeron que no subirían los impuestos y tasas salvo que sea imprescindible y, por el momento, según él, "no lo es".

"Nos vemos capaces y nos vemos capacitados para mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos que hacemos desde el Ayuntamiento sin exigir más al bolsillo de los gijoneses", ha asegurado el edil.

Como ejemplo, ha citado que el modelo gestión actual del Jardín Botánico es "totalmente diferente" al que implementó el Gobierno anterior.

Ha reivindicado, en este sentido, que el Botánico ha tenido el mejor verano de su historia. Según él, en 23 años, solo un año recibió más visitas que el actual.

Sobre el Botánico, asimismo, ha incidido en que es un espacio donde se ha recuperado la ciencia, la investigación, la divulgación, la concienciación medioambiental y donde además se hacen actividades culturales que permiten que venga más gente a visitarlos. "Tenemos muy claro el modelo que tenemos para este equipamiento", ha sostenido Martínez Salvador.

De igual modo, ha recalcado sobre las tasas de la EMA que es una empresa que está batiendo los récords en inversión de su historia y que cada vez está haciendo inversión en nueva obra y en renovación de redes de las que hace décadas que no se tocaban, según él. Algo que ha remarcado que se hace "sin exigir más al bolsillo de los gijoneses".

PLAYA VERDE

Por otro lado, referente a la primera reunión del jurado del concurso de ideas de la playa verde del Rinconín, ha apuntado que en este caso se evaluarán las 12 propuestas presentadas para comprobar si cumplen o no con los requisitos y, por tanto, si son admitidas para su valoración posterior.

Martínez Salvador ha resaltado que se trata de un proyecto estratégico por el que el Gobierno local siente "ilusión". Es por ello, que ha expresado su deseo a que se pueda resolver el concurso con un número importante de ideas para poner ese espacio a disposición de la ciudadanía.

MUNUZA

En otro orden de temas, preguntado por la actuación en el proyecto piloto de la calle de Munuza para modificar el tráfico y ensanchar las aceras en el entorno, ha indicado que no parece que la información resultante sea todo lo concluyente para poder adoptar una decisión por el momento.

El concejal de Urbanismo ha aclarado que no es que renuncien por ello al proyecto, pero no ejecutarán nada hasta que sepan cuál es la actuación más conveniente.

Por otro lado, ha indicado que aún no ha habido mayor contacto con la Autoridad Portuaria de Gijón sobre los terrenos de esta en Jove más allá de que se les ha trasladado el acuerdo plenario sobre negociar el que puedan pasar al Ayuntamiento. Dicho esto, ha apuntado que espera que en breve puedan hablar sobre este asunto con los responsables del puerto gijonés de El Musel.