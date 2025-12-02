Martínez Salvador resalta que el acuerdo con el Principado favorecerá que más personas accedan a una vivienda

Reunión mantenida entre la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha destacado este martes que el acuerdo alcanzado con el Principado para la cesión de suelo público municipal permitirá reforzar la política del Gobierno local que busca favorecer el acceso a una vivienda digna.

Así lo ha indicado tras la reunión mantenida en este día entre la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, en la que también ha estado presente el edil.

"Garantizar el acceso a la vivienda es una prioridad para este Gobierno y así lo demostramos con el Plan Llave, una iniciativa municipal que se verá reforzada tras este acuerdo", ha destacado Martínez Salvador, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

"A nadie se le escapa que este problema nos interpela a todas las administraciones y requiere de grandes acuerdos para ofrecer soluciones que den respuesta de verdad a una necesidad de primer orden como esta", ha llamado la atención el concejal.

El pacto alcanzado incluye la cesión de suelo municipal para la construcción de vivienda destinada al alquiler con un precio asequible.

Asimismo, contempla más iniciativas vinculadas al Plan Estatal de Vivienda, con el objetivo de desarrollar vivienda pública en toda la zona urbana del municipio y en múltiples modalidades.