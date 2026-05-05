Más de 1.200 profesionales participarán en Gijón en el XV Congreso Estatal e Internacional de Trabajo Social

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Gijón acogerá, del 28 al 30 de este mes, el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que reunirá a más de 1.200 profesionales en Laboral Ciudad de la Cultura.

Según una nota de prensa de los organizadores, bajo el lema 'Con mirada crítica y paso firme: más trabajo social ante las amenazas globales', el Consejo General del Trabajo Social en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias celebran ambos eventos en un contexto de profundos cambios estructurales a escala global, "que sitúan a la profesión en el centro de los grandes desafíos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos".

Durante las tres jornadas se abordarán distintas temáticas organizadas en torno a tres ejes fundamentales, el primero de ellos la perspectiva ecofeminista, que vincula el Trabajo Social con los feminismos, los modelos de cuidado y los retos derivados de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Los otros dos son: la ética y la deontología profesional, centrada en los dilemas emergentes asociados a la inteligencia artificial, la digitalización de los servicios sociales y la gestión de los cuidados en contextos de escasez de recursos, ámbito en el que se presentará el nuevo Código Deontológico del Trabajo Social; y la práctica profesional, orientada a la actualización metodológica, el rigor técnico y la incorporación de experiencias innovadoras en intervención social .

El programa combinará mesas redondas, talleres y ponencias con la participación de personas expertas nacionales e internacionales procedentes de Europa y América. Los organizadores han destacado que esta edición coincide con el 60 o aniversario del emblema del Trabajo Social, símbolo de identidad y valores de la profesión.

Además, el Congreso acogerá la entrega de los XIV Premios Estatales de Trabajo Social, que reconocen la excelencia profesional en las categorías de Profesión, Comunicación y Organizaciones, y que han sido otorgados en esta edición a Miren Koldobike Velasco, Almudena Ariza y La Flotilla de La Libertad.

El Congreso regresa a Asturias casi cuatro décadas después de su última edición en Oviedo en 1988, siendo en esta ocasión Gijón la ciudad anfitriona, "en un entorno que pone en valor la identidad y los principios del territorio asturiano, incorporando el Filandón como uno de los espacios destacados del programa", han señalado.

Han resaltado, además, que se espera la presencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y del Gobierno del Principado de Asturias.