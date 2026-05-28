Más de 1.250 profesionales de Trabajo Social se reúnen en Gijón para su XV Congreso

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, durante la presentación, en el Ayuntamiento gijonés, del XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Laboral Ciudad de la Cultura acoge, desde este jueves y hasta el próximo sábado, el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, que ha vuelto a escoger a la ciudad como sede después de casi cuatro décadas, con el apoyo del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

Al evento, según una nota de prensa de Visita Gijón, está previsto que acudan más de 1.250 profesionales de Trabajo Social de España y Latinoamérica.

El Congreso se celebra bajo el lema 'Con mirada crítica y paso firme: más trabajo social ante las amenazas globales', con alusión a que estamos ante en un momento de grandes transformaciones sociales.

La cita coincidirá con la celebración del 60 aniversario del emblema profesional del Trabajo Social, símbolo que ha acompañado a generaciones de profesionales en la defensa de los derechos sociales.

El programa girará en torno a tres grandes ejes que conectan con los retos más urgentes de la actualidad. Uno de ellos es 'Ética y deontología profesional', que pondrá sobre la mesa dilemas clave como el impacto de la inteligencia artificial, la digitalización de los servicios, el riesgo del asistencialismo o la escasez de recursos. En este congreso, además, se presentará la actualización del código deontológico.

El segundo eje es 'Ecofeminismo y la sostenibilidad de la vida', en el que se va reflexionar sobre modelos de construcción y transformación social más igualitarios, más inclusivos, interpelando, cuestionando y enriqueciendo la teoría y la práctica del Trabajo social, pero también se abordará el modelo de cuidados, como uno de los aspectos que deben ser reformulados en la práctica profesional e institucional.

El tercer eje es 'Praxis profesional y desarrollo disciplinar', donde se hablará de la actualización de marcos de referencia, el rigor metodológico y la aplicación de experiencias innovadoras en distintos ámbitos de la protección social.

Además de mesas redondas, talleres y ponencias con la participación de distintos países, el Congreso será escenario de la entrega de los XIV Premios Estatales de Trabajo Social, que reconocen la labor en tres categorías: Profesión, Comunicación y Organizaciones.

FORTALECER REDES

Durante la presentación oficial del congreso en el Ayuntamiento de Gijón, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha puesto en valor que la celebración en la ciudad de este congreso será "una oportunidad para fortalecer redes, compartir sabiduría y experiencia y reafirmar la importancia del Trabajo Social en la construcción de sociedades más democráticas, igualitarias y justas".

También ha remarcado que sitúa nuevamente a Gijón como sede de grandes encuentros profesionales e internacionales y como referencia en el ámbito del trabajo social y de las políticas de bienestar.

Ha hablado, además, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente González, quien ha resaltado que este Congreso "formará parte de la historia de la profesión y será la mejor expresión de un firme compromiso con el presente y el futuro del Trabajo Social".

A la presentación han acudido, también, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, y la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, Sara Fernández Álvarez.