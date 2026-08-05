Más de 1.300 personas participarán en el dispositivo para el eclipse de los gobiernos central, asturiano y locales

Reunión de los responsables del dispositivo para velar por la seguridad durante el eclipse - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de España en Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y los ayuntamientos, a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), coordinan un dispositivo especial con motivo del eclipse total de sol que se observará el 12 de agosto.

Más de 1.300 personas estarán desplegadas por todo el territorio para que este evento extraordinario se desarrolle en condiciones de seguridad y fluidez de la movilidad. Este miércoles se ha celebrado la segunda reunión plenaria en la sede de Delegación de Gobierno para ultimar el dispositivo especial coordinado para Asturias, tras meses de trabajo a nivel interministerial por parte del Gobierno de España y de colaboración constante entre la Delegación del Gobierno, el Gobierno del Principado y los ayuntamientos.

Para el eclipse del 12 de agosto, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha elaborado un Plan Especial de Seguridad con directrices comunes para la planificación, coordinación y refuerzo temporal de las medidas operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que reforzarán su presencia en Asturias.

En concreto, 358 agentes de la Guardia Civil y 235 de la Policía Nacional velarán por el buen desarrollo de la jornada. Asimismo, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha preparado un Plan Específico de Protección Civil para este evento, que establece el marco común de planificación y respuesta desde la coordinación entre administraciones.

En el ámbito autonómico, el dispositivo estará integrado por 120 profesionales del SEPA, con 100 integrantes de los parques de bomberos, 14 personas destinadas a reforzar la sala del 112 y 6 especialistas en protección civil, telecomunicaciones y coordinación.

A este despliegue se sumarán 500 personas voluntarias de las agrupaciones municipales de Protección Civil y de Cruz Roja, así como 75 agentes del Medio Natural, que reforzarán la vigilancia y la protección de los espacios naturales.

Además, se activará el Plan Territorial de Protección Civil del Principado (Platerpa) en fase de alerta, que tiene prevista una nueva reunión este jueves para seguir adaptando las medidas de coordinación entre organismos.

MOVILIDAD

Según han señalado las autoridades tras la reunión, la colaboración ciudadana es fundamental para que la jornada sea un éxito colectivo. Por ello, se hace un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad. Siempre que sea posible, se recomienda observar el eclipse desde casa o lugares cercanos y evitar desplazamientos innecesarios. En caso de viajar, se aconseja utilizar el transporte público y si se va a utilizar el coche es preciso atender las indicaciones de Tráfico y de las autoridades.

Desde la DGT, se reforzará la vigilancia en la red principal de carreteras de la comunidad autónoma y la supervisión de la circulación en el centro de gestión de Tráfico. También desde la Dirección General de la Marina Mercante se han emitido recomendaciones para las embarcaciones de recreo con motivo del eclipse.

Por su parte, el Gobierno del Principado ha preparado un dispositivo especial de movilidad a puntos de observación con refuerzo general de servicios, más expediciones, vehículos de mayor capacidad y ampliación de horarios. Así, lanzaderas del programa 'Disfruta del verano, nosotros te llevamos' extienden el horario y se reforzarán las líneas regulares hacia las zonas de mayor afluencia turística, especialmente los lugares de costa. Además, los servicios metropolitanos se verán ampliados hasta las 01.00 horas en el área central (Oviedo- Gijón-Avilés) y corredores asociados como Gijón- Candás- Luanco, así como la línea Piedras Blancas-Avilés que da servicio a Salinas.

GAFAS

Para disfrutar del eclipse es esencial atender a las recomendaciones sanitarias y utilizar gafas homologadas. Desde el Gobierno del Principado ya se han distribuido más de 50.000 gafas y se seguirán distribuyendo en próximos días.

Hay un punto de entrega en el pabellón de Asturias de la Feria Internacional de Muestras (Fidma) y también en las oficinas de Turismo y RENA.