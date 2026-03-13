Más de 1.800 aspirantes participarán este sábado en el examen para cubrir 62 plazas del Cuerpo de Gestión del Principado

Imagen de archivo de personas en un examen de oposición - GOBIERNO DE NAVARRA

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias celebrará este, sábado, 14 de marzo, la primera prueba del proceso selectivo para la provisión de 62 plazas del Cuerpo de Gestión (grupo A, subgrupo A2) de la Administración del Principado, en régimen de personal funcionario de carrera.

La distribución de los puestos, que corresponden a las ofertas de empleo público de 2022 y 2023, es la siguiente: 27 en turno de acceso libre ordinario, dos en turno de acceso libre para personas con discapacidad, 31 en turno de promoción interna y dos en turno de promoción interna para personas con discapacidad.

La prueba tendrá lugar a las 10:00 horas y consistirá, para el turno libre, en la contestación por escrito de un cuestionario de 80 preguntas y diez adicionales de reserva que versarán sobre las materias del programa, compuesto por 72 temas. En el caso de la promoción interna, la prueba constará de 65 preguntas y diez de reserva, correspondientes a un programa integrado por 54 temas.

Al examen están convocados 1.788 personas opositoras del turno libre y 53 de promoción interna, que ocuparán 17 aulas de las facultades de Economía y Empresa (aulario 2) y de Derecho del campus de El Cristo de la Universidad de Oviedo.