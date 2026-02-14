Más de 2.000 niños asturianos juegan este fin de semana en partidos solidarios contra el cáncer infantil - UNOENTRECIENMIL

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana 2.038 niños de 25 clubes de baloncesto y de fútbol de Asturias participan en Canastas Contra el Cáncer Infantil y Goles contra el Cáncer Infantil, una iniciativa que organiza la Fundación Unoentrecienmil en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil.

Durante este fin de semana se disputarán partidos solidarios en todo el territorio nacional para destinar fondos al apoyo y la investigación de la enfermedad, que cada año se diagnostica a 1.600 menores solo en España, según el Registro Español de Tumores Infantiles RETI-SEHOP.

Las iniciativas, que movilizan a miles de jugadores de cientos de clubes deportivos de toda España, están respaldadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Española de Baloncesto, además de las federaciones autonómicas.