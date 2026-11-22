Vacunación de la gripe. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de inmunización frente a la gripe estacional que desarrolla el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) alcanza las 230.080 dosis administradas, según los datos de seguimiento del 15 de noviembre. Esta cifra supera en 28.378 vacunas los registros del año pasado y refleja una evolución más favorable en todos los grupos de edad analizados.

La estrategia mantiene como prioridades la protección de la población infantil, cuya tasa de cobertura ha crecido en 8,66 puntos en el grupo de menores de cinco años, y de las personas mayores, con un aumento de un punto entre los mayores de 65. Según ha indicado el Principado en nota de prensa, también ha subido en el caso de los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas al virus.

El Ejecutivo destaca la elevada participación de la población de más edad, ya que hasta el momento se han vacunado 160.822 personas mayores de 60 años, de las que 143.530 superan los 64. La cobertura alcanza así el 41,52% entre los mayores de 60 años y el 47,27% entre quienes tienen más de 64.

La vacunación infantil muestra una evolución muy favorable. La inmunización intranasal sin pinchazo se ha administrado ya a 11.054 niños y niñas menores de cinco años, lo que sitúa la cobertura en el 47,42%. Además, en el grupo de 5 a 13 años, incorporado este año a la campaña, se han aplicado 21.544 dosis y la cobertura alcanza el 34,69%.

En cuanto a otros colectivos de riesgo, han participado en la campaña 6.185 profesionales sanitarios, 1.975 mujeres embarazadas y 11.293 personas residentes en centros sociosanitarios. En este último grupo la cobertura alcanza el 95,12%, una de las más elevadas de toda la estrategia.

CÓMO RECIBIR LA VACUNA

Además de los centros de salud habilitados para la vacunación sin cita, también es posible solicitar fecha y hora para vacunarse a través del asistente virtual Noah. Las personas que elijan esta opción deberán llamar al número de teléfono 984278000 y seguir las indicaciones del sistema para confirmar su cita. La medida busca facilitar aún más la participación de toda la ciudadanía en la campaña y minimizar la transmisión de la enfermedad.

Sin cita previa, en el área sanitaria I estarán disponibles para vacunación sin cita los centros de salud de Vegadeo, Navia, Luarca y Luanco, los miércoles; Castrillón, los lunes y miércoles; Quirinal, los miércoles y viernes; Corvera, los lunes; y Pravia, los jueves. Todos los dispositivos funcionarán en horario de tarde, de 15.30 a 20.00 horas, y atenderán a mayores de 60 años, niños de 5 a 13 años y población de riesgo menor de 60.

En el área II-Centro Suroccidente, se habilitarán puntos para población infantil y adulta en los centros de salud de Cangas del Narcea y La Pola (Lena), los lunes; Tineo, los miércoles; Grado, los jueves; Lugones, los lunes y miércoles; La Corredoria, los miércoles y viernes; y Pola de Siero y Mieres Sur, los miércoles y jueves. Además, en Oviedo se mantendrán dispositivos específicos para adultos en La Lila y Pumarín, los lunes, miércoles y viernes, así como en La Ería, los jueves. La vacunación infantil se concentrará en La Ería, los lunes, miércoles y viernes.

Finalmente, en el área III-Oriente, será posible vacunarse sin cita previa en los centros de salud de La Calzada II y El Parque, los lunes, miércoles y viernes; Roces-Montevil, los miércoles y viernes; Pola de Laviana, los lunes y viernes; Villaviciosa, Candás, Cangas de Onís y El Entrego, los jueves; Arriondas y Ribadesella, los miércoles; Llanes, los viernes; y La Felguera, los miércoles y jueves. Para la población adulta también estarán disponibles los dispositivos específicos de Puerta la Villa, los lunes, miércoles y viernes, y El Llano, jueves y viernes, mientras que la vacunación infantil se realizará en El Llano, los lunes y miércoles.