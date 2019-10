Más de 5.000 personas participarán en el 41 Congreso Nacional Semergen, con la Atención Primaria como lema

Publicado 07/10/2019 18:24:26 CET

El futbolista Pelayo Novo participará en una caminata solidaria junto al medallista paralímpico Alberto Suárez

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' acogerá, del 16 al 19 de este mes, el 41 Congreso Nacional Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), que lleva por título en esta edición 'Atención Primaria, espacio de salud' y en el que participarán más de 5,000.

Así lo han destacado, durante la presentación del evento en el Salón de Recepciones Municipal, el concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio Local, Santos Tejón, la directora de Gijón Turismo, Ángela Baños, el presidente del Comité Organizador, Miguel Ángel Prieto, el presidente del Comité Científico, Antonio Fernández; y el presidente de Semergen Asturias, Manuel Fernández Barrial.

Tejón, por su lado, ha resaltado el importante impacto económico en la ciudad de este congreso no solo durante su duración, sino por que se estima que un buen número de los congresistas vuelva en alguna otra ocasión de vacaciones.

Fernández Barrial ha señalado que este congreso servirá para intercambiar experiencias y conocer los últimos avances médicos. Asimismo, ha aclarado que aunque los actos centrales se van a desarrollar en el recinto ferial, va a haber también actividades en Oviedo y otros lugares.

El presidente del Comité Científico, por su lado, ha indicado que habrá en el evento 41 grupos de trabajo y se han corregido 3.900 trabajos científicos, entre casos clínicos, proyectos de investigación o comunicaciones, de los que 324 se van a ver en el congreso.

En la web del Congreso se puede consultar el programa científico. Entre los temas, desde la hipertensión a otros asuntos más novedosos como las webs sobre medicina más fiables, patologías en adolescentes debido a nuevas tecnologías, ley de cuidados paliativos, bioética en atención temprana o la vacunación.

La conferencia inaugural, titulada 'El médico artificial', correrá a cargo del doctor Amalio Telenti, quien trabaja en Suiza y es una eminencia médica. Telenti hablará de cómo un ordenador puede estudiar la carrera de Medicina. "Va a mover conciencias", ha apuntado.

Para el cierre, se ha organizado una mesa de médicos senior, en la que María P. Neira, médica asturiana, disertará sobre el tema 'Contaminación atmosférica, salud humana'. En esta ponencia se hablará sobre si la contaminación "es el tabaco del siglo XXI", ha indicado.

También habrá cabida para actividades a nivel comunitario. Entre esas actividades, habrá dos carpas en la plaza del Parchís que les deja la Cruz Roja para el público en general, donde se dará información de diversas dolencias. Cruz Roja, además, va a tener una ambulancia para explicar a la población qué es lo que se hace en su interior cuando acuden a una emergencia.

Semergen tiene también una estructura solidaria, a través de la cual se va representar una obra de teatro, el día 17. Asimismo, en colaboración con la asociación 'Déjame tus piernas', el viernes 18, tendrá lugar una caminata desde el recinto ferial al Rinconín, a la altura de 'La madre del emigrante'.

En ella participarán, entre otros, el futbolista Pelayo Novo, que sufrió una caída desde el balcón de un hotel y está tratando de rehacer su vida, y el medallista paralímpico Alberto Suárez.

Además, harán actividades en el colegio de Jesuitas, en un encuentro intergeneracional. Para la clausura del evento, asimismo, también está previsto contar como invitados a asociaciones de pacientes.

Prieto, por su parte, ha resaltado las enormes posibilidades que ofrece el recinto ferial para celebrar el congreso, con más de 4.000 profesionales médicos, de los que 1.800 son residentes, a los que se suman 1.200 pases de delegados de la industria relacionada con la salud.

De hecho, dado el gran volumen de personas, se coordinaron con la Fundación Princesa de Asturias para evitar problemas con el alojamiento, al coincidir las fechas con los Premios.

PROYECTOS "SERIOS" DE INVESTIGACIÓN

En la presentación se ha destacado también la apuesta por atraer al médico joven a Semergen, que tiene una área de formación extraordinaria , con 25 proyectos de investigación "serios" con más de 25.000 pacientes entre todos ellos.

"La semana que viene Gijón será ciencia por encima de todo", han resaltado desde Semergen, que ha enfatizado que organizan un congreso es sostenible, ya que no tienen papel desde hace cinco años. También han recalcado que es el congreso médico mayor de España, a lo que han recalcado que, sumados los acompañantes de los participantes, pueden reunir en Gijón entre 6.000 y 6.500 personas.

Semergen también ha incidido en la importancia de que haya médicos de familia que sean profesores en la universidad, al tiempo que han augurado que este congreso va a ser el escaparate de la Atención Primaria.

Al margen del Congreso, han adelantado que están diseñando lo que llaman 'estudio presente', que valora en pacientes mayores no institucionalizados si sufren maltrato o no. Un estudio que creen que va a ser de relevancia porque no hay nada así en el país.