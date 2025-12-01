Más de medio centenar de empresas participan en una jornada informativa sobre las normas de calidad Pecal

Jornada Pecal, celebrada en el edificio AS- Hub, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. - CLUB DE CALIDAD

GIJÓN, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club de Calidad, Asturias Hub Defensa y el Ministerio de Defensa, a través de su delegación en Asturias, han organizado una sesión informativa para presentar al tejido empresarial los mecanismos de aseguramiento de la calidad Pecal.

La jornada, que se ha celebrado en el edificio AS- Hub, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, contó con la participación del Teniente Coronel Rueda, representante del Aseguramiento de la Calidad (RAC) del Área de Inspección Industrial de la Delegación del Ministerio de Defensa en Asturias.

Según una nota de prensa de los organizadores del evento, Rueda ha destacado la obligación del aseguramiento de la calidad para toda la cadena de suministro en los contratos con el Ministerio de Defensa.

"El aseguramiento de la calidad proporciona confianza en que todas las características de un producto o servicio son acordes con las necesidades y expectativas que se establecen", ha apuntado, a lo que ha indicado que se suman, además, las de tipo normativo u obligatorio.

En este sentido, ha resaltado "la importancia de que las empresas conozcan cuáles son los requisitos que les vamos a exigir los representantes oficiales del aseguramiento de la calidad, cuando tienen un contrato con el Ministerio de Defensa, productos y servicios que son complejos, críticos y de elevado coste".

Por su parte, el capitán Cequier ha detallado las características de las normas Pecal y ha hecho hincapié en un enfoque basado en la gestión de riesgos. "El proceso de gestión de riesgos debe estar basado en la identificación adecuada de amenazas", ha añadido.

Por parte de la directora de Asturias Hub Defensa, Carolina Díaz, se ha señalado que las normas Pecal son un instrumento de competitividad para toda la cadena de suministro en el sector de defensa.

"Nuestro objetivo es contribuir a mejorar la especialización del sector defensa en Asturias y que las empresas regionales cuenten con un valor diferencial, a través en este caso del aseguramiento oficial de la calidad, facilitando el conocimiento y adopción de las normas Pecal", ha indicado.

La gerente del Club de Calidad, María Montes, ha puesto de relieve el papel ha venido jugando el Club en facilitar la adopción de normas y sistemas de gestión por parte de las empresas asturianas.

"Hoy en día, hablar de calidad es hablar de acceso a nuevos mercados, de procesos más eficientes, de incremento de la innovación y la productividad", ha remarcado.

Al tiempo, Montes ha avanzado un ambicioso programa de formación de cara al año 2026. "Nuestra intención es dar respuesta a las necesidades de la industria asturiana en temas de certificaciones de calidad, en sectores muy exigentes, como puede ser defensa, aeronáutico, aeroespacial..." ha indicado.

"Asturias Hub Defensa es el punto de encuentro estratégico que articula industria, innovación y conocimiento para impulsar la competitividad del sector defensa en Asturias", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que actúa como polo tractor capaz de fortalecer la cadena de valor regional, dinamizar nuevas oportunidades de desarrollo empresarial y tecnológico y generar empleo cualificado en un entorno de alta exigencia tecnológica, al tiempo que se consolida como interlocutor de referencia y catalizador de alianzas que aumentan la visibilidad y proyección del tejido industrial asturiano en el ámbito de la defensa.