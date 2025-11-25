Más de la mitad de los mayores de 64 años ya están vacunados contra la gripe en Asturias

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, recibe la vacuna de la gripe. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha vacunado ya contra la gripe a más de la mitad de la población mayor de 64 años. En concreto, se ha aplicado la profilaxis a 150.289 personas, por lo que se ha superado el 50% de cobertura en este grupo de población diana.

También han recibido la vacuna 168.166 personas de más de 60 años (44,4% de cobertura) y 8.293 menores de cinco años (43,89%). En total, el Sespa ha administrado 221.675 dosis, según ha informado el Principado en nota de prensa. Por otro lado, se han vacunado frente a la covid 128.561 personas mayores de 64 años, lo que supone una cobertura del 43%.

Para facilitar la protección de la población frente a la gripe, Salud ha decidido mantener esta semana la vacunación sin cita previa en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, en 30 puntos distribuidos por todas las áreas sanitarias. Esta medida busca favorecer la inmunización de las personas más vulnerables o con mayor exposición laboral, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

LA GRIPE PUEDE CAUSAR COMPLICACIONES GRAVES

Salud recuerda que la gripe puede causar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, niñas y niños pequeños, y en quienes padecen enfermedades crónicas.

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarilla en espacios cerrados, especialmente en centros sanitarios, residencias de mayores y transporte público, a las personas que presenten síntomas respiratorios como tos, estornudos o congestión nasal, para evitar la transmisión de virus.