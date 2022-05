"Me parece que es un problema", dice María Sefidari sobre la nueva propiedad de Twitter

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La experta en comunicación, producción y cultura digital María Sefidari ha mostrado este martes su preocupación ante la compra millonaria de la red social Twitter por parte del empresario norteamericano Elon Musk. "A mí me parece que es un problema", ha dicho.

Sefidari, que es presidenta del consejo de administración de la Fundación Wikimedia, se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas en Oviedo, antes de participar como jurado en las deliberaciones del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

"No me gusta", ha comentado Sefidari sobre la nueva situación de Twitter, aclarando que tampoco la anterior dirección fuese maravillosa. "Vamos a ver cómo comprende que tiene que ser Twitter y qué es lo que va a hacer", ha apuntado, después de explicar que le parece un problema porque no es bueno que "un área de discurso público pertenezca a una única persona con la que no se puede negociar".