MediaLab de la Universidad de Oviedo, premio Ingeniería para las Personas por sus prótesis 3D

Equipo del proyecto Superhéroes del laboratorio de la Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo.
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 12:02
OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Superhéroes del laboratorio de la Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo ha recibido un premio nacional Ingeniería para las Personas por el diseño y fabricación de prótesis personalizadas y gratuitas impresas con tecnología 3D.

Ingeniería para las Personas distingue iniciativas innovadoras con impacto social. El galardón, dotado con 2000 euros, lo otorga la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI) y la Fundación Técnica Industrial (FTI). La entrega del premio será el viernes 27 de marzo en Madrid. Asistirán Claudia García y la profesora María González, responsables del proyecto.

La iniciativa reúne a estudiantes, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas que trabajan de forma colaborativa para desarrollar soluciones adaptadas a personas con amputaciones o malformaciones congénitas, especialmente niños. El objetivo es crear prótesis funcionales y ligeras que permitan mejorar la autonomía de los usuarios en su vida cotidiana.

El proceso se basa en un modelo de diseño participativo en el que las propias personas usuarias y sus familias colaboran con el equipo del laboratorio para definir las necesidades específicas de cada caso. A partir de este diálogo, se desarrollan prótesis modulares compuestas por un encaje personalizado y distintos dispositivos intercambiables que facilitan la realización de actividades concretas, como montar en bicicleta, tocar instrumentos musicales o manipular objetos de uso diario.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

Desde su puesta en marcha, el proyecto Superhéroes ha permitido desarrollar múltiples dispositivos personalizados y ha contribuido a mejorar la calidad de vida de diversas personas usuarias, al tiempo que ofrece a los estudiantes un espacio de aprendizaje práctico en el que aplicar conocimientos de ingeniería, diseño, salud y ciencias sociales al servicio de la comunidad.

"Diseñamos las prótesis a medida, para cubrir las necesidades específicas de cada persona", explica Claudia García, ingeniera mecánica en MediaLab. "Fabricamos prótesis para que los pacientes puedan escribir, tocar la guitarra o montar en bici", añade.

