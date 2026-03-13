MediaLab de la Universidad de Oviedo, premio Ingeniería para las Personas por sus prótesis 3D

Equipo del proyecto Superhéroes del laboratorio de la Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Superhéroes del laboratorio de la Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo ha recibido un premio nacional Ingeniería para las Personas por el diseño y fabricación de prótesis personalizadas y gratuitas impresas con tecnología 3D.

Ingeniería para las Personas distingue iniciativas innovadoras con impacto social. El galardón, dotado con 2000 euros, lo otorga la Mutualidad de Previsión Social de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (MUPITI) y la Fundación Técnica Industrial (FTI). La entrega del premio será el viernes 27 de marzo en Madrid. Asistirán Claudia García y la profesora María González, responsables del proyecto.

La iniciativa reúne a estudiantes, investigadores y profesionales de diferentes disciplinas que trabajan de forma colaborativa para desarrollar soluciones adaptadas a personas con amputaciones o malformaciones congénitas, especialmente niños. El objetivo es crear prótesis funcionales y ligeras que permitan mejorar la autonomía de los usuarios en su vida cotidiana.

El proceso se basa en un modelo de diseño participativo en el que las propias personas usuarias y sus familias colaboran con el equipo del laboratorio para definir las necesidades específicas de cada caso. A partir de este diálogo, se desarrollan prótesis modulares compuestas por un encaje personalizado y distintos dispositivos intercambiables que facilitan la realización de actividades concretas, como montar en bicicleta, tocar instrumentos musicales o manipular objetos de uso diario.

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

Desde su puesta en marcha, el proyecto Superhéroes ha permitido desarrollar múltiples dispositivos personalizados y ha contribuido a mejorar la calidad de vida de diversas personas usuarias, al tiempo que ofrece a los estudiantes un espacio de aprendizaje práctico en el que aplicar conocimientos de ingeniería, diseño, salud y ciencias sociales al servicio de la comunidad.

"Diseñamos las prótesis a medida, para cubrir las necesidades específicas de cada persona", explica Claudia García, ingeniera mecánica en MediaLab. "Fabricamos prótesis para que los pacientes puedan escribir, tocar la guitarra o montar en bici", añade.