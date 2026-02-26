Las mediciones acústicas en Serín confirman que se superan "de forma clara" los objetivos de calidad

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, acompañado del edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, se reúnen con los vecinos de Serín. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, acompañado del edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, han comunicado este jueves a los vecinos de la parroquia de Serín de los resultados de las mediciones acústicas realizadas en la zona, en cumplimiento del compromiso adquirido y de la obligación municipal de vigilancia y control de la calidad ambiental en el concejo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, estas mediciones se efectuaron en un día laborable del pasado mes de diciembre, en la noche del jueves al viernes 4-5, representativo de la actividad ordinaria, con el objetivo de evaluar los niveles sonoros reales a los que están expuestos los residentes.

Los datos obtenidos reflejan superaciones de los Objetivos de Calidad Acústica establecidos para suelo residencial tanto en periodo diurno como nocturno.

En concreto, se han registrado niveles que exceden los límites legales en márgenes que oscilan entre 5 y 12 decibelios, lo que supone una afección acústica relevante.

Desde el punto de vista perceptivo, incrementos de esta magnitud implican un ruido claramente perceptible y, en determinados puntos, dominante, con especial impacto en el descanso nocturno.

Pintueles, por su parte, ha afirmado que "los datos confirman que existe una afección acústica significativa y vamos a exigir a las administraciones competentes que adopten medidas para proteger el descanso y la calidad de vida de los vecinos".

Asimismo, ha explicado que "el Ayuntamiento ha actuado con rigor técnico y transparencia, cumpliendo su obligación de medir y evaluar la situación". "Ahora corresponde a las administraciones competentes dar respuesta a un problema que está perfectamente acreditado", ha agregado.

El edil ha incidido en que no se trata de picos puntuales, sino de niveles que superan "de forma clara" los objetivos de calidad acústica tanto de día como de noche, "lo que exige actuaciones estructurales y no meramente coyunturales", ha remarcado.

Los resultados de este informe serán remitidos formalmente al Principado de Asturias, así como a la Demarcación de Carreteras del Estado, como administración competente en la materia, con el fin de que valoren y adopten las medidas oportunas.

Medio Ambiente, por su lado, solicitará que, a la vista de los datos obtenidos, se valoren y adopten las medidas oportunas, que podrían incluir: Exigencia de planes de reducción de emisiones acústicas; Implantación de barreras acústicas u otras soluciones técnicas; Limitaciones operativas de velocidad en horario nocturno; y Refuerzo de la vigilancia y seguimiento continuo.

Pintueles, además, ha dejado claro que el Ayuntamiento continuará ejerciendo sus competencias de vigilancia y control, manteniendo informada a la ciudadanía y en contacto con el resto de administraciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección del derecho al descanso.