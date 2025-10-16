Médicos del Mundo Asturias lanza la campaña 'Putero's Academy' para sensibilizar sobre la prostitución

El fundador de la ONG Médicos del Mundo, José Fernández; la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández. - MÉDICOS DEL MUNDO

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo Asturias ha presentado este jueves la campaña 'Putero's Academy', una iniciativa de sensibilización y prevención sobre la prostitución dirigida especialmente a jóvenes menores de 30 años, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias.

La campaña, que coincide con la conmemoración del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, lleva por lema "Putero no naces, te haces" y pone el foco en "el putero como parte activa del sistema prostitucional, con capacidad de elección". La iniciativa subraya una premisa central: "sin demanda no hay prostitución".

Desde el pasado 1 de octubre, la campaña ha comenzado a visibilizarse a través de vallas publicitarias con el mensaje principal, buscando provocar reflexión social y abrir el debate público. Además de la presencia en medios físicos, Médicos del Mundo Asturias llevará a cabo talleres en centros educativos, así como acciones de sensibilización tanto presenciales como digitales.

Todas las acciones se recogerán en la web www.puteronosenace.com, que incluirá datos y testimonios sobre la realidad de la prostitución, con especial atención a las condiciones que enfrentan muchas mujeres en contextos prostitucionales: elevada rotación, movilidad geográfica, disponibilidad permanente y situaciones de violencia física, sexual y económica.

Médicos del Mundo advierte de que estas situaciones generan sentimientos de culpabilidad, vergüenza, ansiedad, estrés crónico, desconfianza y deterioro de la autoestima en muchas de las mujeres afectadas, y apela a "una toma de conciencia activa" por parte de la juventud.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que ha participado hoy en la presentación de la campaña, ha definido la prostitución como "una de las formas más brutales de violencia contra las mujeres" y ha reivindicado "la estrategia abolicionista defendida desde el Gobierno de Asturias", remarcando la necesidad de "educar, explicar y remover conciencias, pues el putero no nace, sino que se hace, tal y como versa el lema de la campaña". Del mismo modo, ha dicho, que se puede "desaprender la violencia y construir una sexualidad basada en el respeto, la empatía y la igualdad".