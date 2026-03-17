Médicos del Sespa amenazan con huelga en Asturias si no se cumple la jornada de 35 horas semanales

Archivo - Medicos del Sespa en una movilización. - MEDICOS DEL SESPA. - Archivo

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Médicos del Sespa ha intensificado su pulso a la Consejería de Salud en Asturias y ha advertido de una posible huelga autonómica si el Principado no aborda sus reclamaciones sobre la jornada laboral y las guardias. La plataforma ha anunciado que intensificarán sus movilizaciones contra el borrador del Estatuto Marco, poniendo en el foco también a la Consejería de Salud, ya que es en Asturias donde se pueden regular aspectos como el cumplimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales y eliminar las guardias de 24 horas en determinados servicios.

En un comunicado, han explicado que tanto el Estatuto Marco como la práctica organizativa de la Consejería de Salud "perpetúan las pésimas condiciones previas en el actual", manteniendo jornadas de 45 horas semanales en cómputo cuatrimestral frente al resto de sanitarios que tienen 35 horas semanales en cómputo anual; mantienen jornadas obligatorias de 24 horas en días no laborables; mantienen descansos "insuficientes", pudiendo acumular hasta 60 u 80 horas en una semana; y mantienen un sistema en el que "no computan las guardias para la vida laboral".

Los médicos han remarcado que no se oponen a cubrir las tardes, noches, fines de semana y festivos, pero sí exigen que la jornada total, incluyendo esas horas, no exceda las 35 horas semanales. También reclaman "tener la opción" de que los turnos no excedan las 12 horas, ya que en determinados puestos "24 horas son insostenibles y peligrosas".

La plataforma ha explicado que estos problemas se podrían solucionar tanto por la vía del Estatuto Marco, como directamente desde la organización asistencial autonómica. "Si la consejera de Salud asturiana no aborda las peticiones que se han hecho por triplicado (por escrito y en reuniones físicas) desde esta Plataforma, el conflicto con la sanidad asturiana permanecería sin resolver, y procederemos a convocar una huelga autonómica en Asturias", han advertido.