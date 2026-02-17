Medio Rural está analizando la sentencia del Supremo sobre el plan de gestión del lobo de Asturias

Archivo - Ejemplar de lobo ibérico. - PACMA - Archivo

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha manifestado este martes que los servicios jurídicos del Ejecutivo están analizando la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que da la razón a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y a Ecologistas en Acción Cantabria en dos recursos contra los métodos de gestión del lobo de Cantabria y Asturias.

Ha indicado que la sentencia no solamente anula el programa del 22 y 23 --tal y como aseveró el diputado del PP, Luis Venta-- sino que la sentencia anula el artículo 75A del Plan de Gestión del Lobo.

"Lo que hace falta es lo que vamos a hacer desde la Consejería desde los servicios jurídicos que es analizar la sentencia, pero usted no puede trasladar algo incompleto. Tendrá que entender que lo primero es analizar una sentencia", replicó el consejero.

Marcelino Marcos ha comparecido en el Pleno de la Junta para responder a la interpelación del diputado del PP, Luis Venta, sobre política general en materia de medio rural y, más concretamente, sobre la gestión de fondos europeos por parte de la Consejería de Medio Rural. Durante la interpelación el diputado ha aprovechado para preguntar si el Principado ha suspendido el programa de control de Lobo hoy, por la mañana, después de que el Tribunal Supremo anulase una resolución del programa de control del año 22-23.

Ya en lo referido a la interpelación, el consejero ha incidido en que la PAC es quizás la política de la Unión Europea dirigida al sector agrario y pesquero más importante y ha defendido la gestión de estos fondos en Asturias. Así, ante las críticas del PP, ha manifestado que la ejecución de las ayudas con cargo a ese fondo en el ejercicio financiero actual y con datos a 31 de diciembre del 2025 en Asturias el 68 por ciento, 2,2 puntos por encima de la media española.

El titular de Medio Rural ha pedido al PP rigor a la hora de hablar de la ejecución de las ayudas y ha pedido que no se trate de engañar a la gente con datos inexactos. "La verdad es que durante seis minutos es increíble la cantidad de inexactitudes y falacias que se pueden traer", dijo el consejero tras escuchar al diputado del PP.

Además, Marcelino marcos ha rechazado las críticas del PP al Pacto por el Medio Rural y le ha reprochado que este Plan no es un documento del Gobierno sino un plan consensuado, y que no es un documento del gobierno.

En este sentido ha manifestado que el PP "está criticando de una manera explícita a los firmantes del pacto como es la Universidad de Oviedo, Organizaciones Agrarias Cooperativas, Federación Asturiana de Consejos, es decir, a todos y cada uno, en la elaboración del plan".

Por su parte el diputado del PP ha indicado que el de Marcos Líndez es "un gobierno protector del lobo, de la fauna salvaje y antiganadero" y ha manifestado que ahora "ha sacado de la chistera un conejo malo" como es el Pacto por el medio rural.

Luis Venta ha preguntado al consejero por las ayudas para jóvenes y las ayudas para nuevos agricultores y el motivo por el que "han dejado tiradas a 100 personas" o sobre las ayudas denegadas a las razas autónomas.