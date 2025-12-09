Medio Rural refuerza la ganadería familiar con un plan especial y 101,8 millones de euros en ayudas de la PAC

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presentado este lunes en la comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026. - CAPTURA DE LA WEB DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presentado este lunes en la comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, que asciende a 272,6 millones de euros y que refuerza el apoyo a la ganadería familiar extensiva. Junto a ello se destinan más de 155 millones, con 101,8 millones para ayudas PAC y 32,2 millones para producciones en zonas con limitaciones naturales.

El consejero ha puesto el acento en la relevancia de estos fondos. A este respecto, ha reiterado su rotundo rechazo al recorte propuesto por la Comisión Europea para el presupuesto del sexenio 2028-2034. El ajuste supondría una disminución de 86.000 millones, equivalentes al 22% de la cuantía actual. En su opinión, este descenso "es inaceptable".

Los fondos de la PAC, "fundamentales para mantener el modelo de explotaciones familiares sostenibles propio de Asturias", se distribuirán en dos grandes capítulos. Por una parte, las ayudas directas: 69,9 millones, tres más que este año; y por otra, el apoyo a la actividad agraria sostenible: 32,2 millones, de los cuales 21 se destinarán a las zonas de montaña.

Junto a esto, la consejería pondrá en marcha un plan especial para apoyar la ganadería extensiva. Dotado inicialmente con 250.000 euros, se centrará en reducir la carga burocrática y mejorar su reconocimiento social.

Con el mismo objetivo -fortalecer el sector ganadero-, Medio Rural saneará el 100% de la cabaña ganadera. Este es un compromiso que el consejero había alcanzado con las organizaciones agrarias, según ha comentado Marcos. En total, el presupuesto consigna 12,8 millones a preservar la sanidad animal.