De Meer (Vox) denuncia en Oviedo el crecimiento poblacional "asimétrico" de Asturias y basado en la inmigración

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox y portavoz de Emergencia Demográfica, Rocío de Meer, ha advertido este viernes en Oviedo de lo que considera una "emergencia demográfica" en Asturias, señalando que el crecimiento poblacional de la comunidad es "asimétrico" y basado en la llegada de población extranjera mientras "desaparecen miles de asturianos". "Realmente Asturias lo que hace es perder asturianos y reemplazar asturianos con población extranjera", ha afirmado.

Según De Meer, "Asturias pierde asturianos y los reemplaza por población extranjera", afirmando que, de las 7.000 personas ganadas en el último año, "cuatro mil y pico son asturianos que han fallecido o marchado, y doce mil son extranjeros que han llegado a esta tierra". En delcaraciones a los medios, ha asegurado que esta situación generará "transformaciones económicas, sociales y culturales" y una "pérdida identitaria".

De Meer ha puesto el foco en el envejecimiento poblacional y sus consecuencias, señalando que existen "3.000 personas esperando una plaza residencial" y "300 esperando un centro de día". Ha reprochado que asociaciones como la de familiares de Alzheimer reciban "exiguos recursos públicos", frente a lo que ha calificado de "instituciones ideológicas regadas generosamente con dinero público".

La diputada ha alertado del impacto del envejecimiento en el comercio y el sector primario, señalando que "el 60% de los autónomos del comercio tiene más de 60 años" y que "el 70% de las explotaciones ganaderas están en manos de personas de más de 55". En este contexto, ha reclamado políticas de natalidad, reindustrialización y medidas para "revigorizar económicamente" las zonas despobladas.

Asimismo, ha defendido implantar "políticas de prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales. "No puede ser que 1.415 asturianos con derecho a recibir prestaciones de dependencia fallecieran sin llegar a percibirlas", ha afirmado, criticando al Gobierno asturiano por "gastar 4.000 euros en cada plaza para menores extranjeros no acompañados" mientras existen 3.000 mayores en lista de espera para residencias.

De Meer ha atribuido la situación demográfica y económica de Asturias al "bipartidismo", al que acusa de haber "condenado a Asturias a la desindustrialización" y de estar "reemplazando al pueblo asturiano". "Las personas no somos números. Las políticas actuales están expulsando a los jóvenes y dejando a Asturias sin futuro", ha concluido.