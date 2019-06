"Es mejor tener una oferta que no tener ninguna", admite el Gobierno asturiano

Publicado 21/06/2019 10:35:02 CET

El Principado era partidario del proyecto de Quantum, pero esa opción ha sido rechazada por la multinacional estadounidense

OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Industria y Turisoo del Gobierno asturiano, Isaac Pola, se ha referido este viernes al proceso de venta de las plantas de Alcoa. A pesar de que ha sido rechazada por la compañía estadounidense la alternativa que más gustaba al Principado, Pola ha señalado que "es mejor tener una oferta que no tener ninguna", en relación al único pujador que existe a día de hoy, el fondo Parter.

Pola ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas en Oviedo, un día después de la reunión técnica en Madrid sobre el proceso de venta de las plantas que Alcoa va a cerrar en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). En esa mesa participa la propia Alcoa, el Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias y la representación sindical de ambas plantas.

La única propuesta sobre la que se trabaja para adquirir la fábrica es la del fondo suizo Parter Capital. Sin embargo, el gobierno asturiano era más partidario de otro proyecto que se había planteado, para la planta asturiana y que también incorporó desde este jueves a la gallega. Se trata de la del inversor industrial de origen alemán Quantum.

Pola ha relatado que en la reunión el Gobierno asturiano pidió las razones de que se "vetase" a la oferta de Quantum, una vez que se había superado el "escollo" que suponía no hacerse cargo de las dos plantas. Reclamó Asturias, por tanto, que se evaluara el proyecto del inversor. Pero ese planteamiento fue rechazado rotundamente por Alcoa argumentando, según Pola, que la oferta "no disponía de la suficiente solvencia y garantía financiera".

Desde la empresa estadounidense también consideraban que el plan industrial no tenía la suficiente viabilidad. "Reclamamos una explicación adicional pero no nos la dieron, Alcoa fue bastante tajante", ha señalado Pola, que ha reconocido que no tienen acceso a la información financiera de las ofertas por cuestiones de confidencialidad.

Al quedar solo una oferta, la de Parter, para las dos plantas, desde Asturias aceptan el proyecto "por una cuestión de lealtad institucional y responsabilidad". A Pola le habría gustado una explicación más detallada.

Según el consejero asturiano, en los análisis que se había hecho por técnicos del Principado, la opción de Quantum era "más interesante" que la de Parter en cuanto al plan industrial, sobre todo para la planta de Avilés.

En cuanto a la oferta de Parter, Pola ha dicho que incluye un plan que está condicionado a unos determinados costes energéticos, algo que será "determinante" para el futuro de la instalación. El dirigente asturiano, confía en que el nuevo Gobierno de España apruebe cuanto antes el nuevo estatuto para consumidores intensivos de electricidad, lo que supondría un menor coste energético para ese tipo de factorías.

TRABAJADORES

Mientras tanto, queda aún pendiente que los trabajadores refrenden la decisión de admitir esa oferta, lo que daría por terminado el proceso. El acuerdo que firmaron con Alcoa en su día establece que su relación contractual finaliza el próximo 30 de junio.

Los operarios de la planta de Alcoa en Avilés protagonizan estos días una marcha a Madrid en señal de protesta. Tienen pensado manifestarse ante el Ministerio de Industria el día 24 de junio. También ellos eran partidarios de la oferta de Quantum. Según Pola, los trabajadores han pedido información adicional sobre la oferta de Parter para poder realizar una mejor evaluación de la misma y decidir si la refrendan.