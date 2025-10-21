Mendoza reivindica el humor como un oficio serio y pide que la literatura se enseñe con "altura, peso y relevancia"

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Eduardo Mendoza, ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, ha defendido este martes en Oviedo el humor como un oficio "muy serio" y ha reivindicado que la literatura debería enseñarse con "altura, peso y relevancia" en todos los niveles educativos.

En una rueda de prensa con motivo de la semana de los premios, Mendoza ha subrayado la importancia del esfuerzo en la escritura y ha afirmado que, aunque el talento es necesario, sin trabajo "no funciona". "Tiene que haber una mezcla de los dos, aunque no sé en qué medida, ni en qué proporción", ha comentado.

En su proceso creativo, el autor ha señalado la combinación de ambos enfoques aunque, según ha comentado, con el paso de los años, "el oficio y el esfuerzo van ganando terreno" frente a "la fantasía desbordada" de sus inicios.

Mendoza ha añadido que, si algún día notase que ya no tiene "nada que contar" y que solo le queda "el oficio", preferiría no escribir, ya que quiere hacerlo con "ilusión y ganas".

EL HUMOR, UN OFICIO "MUY SERIO"

Sobre su faceta como escritor de humor, el autor ha reconocido que es "muy consciente" de que puede "ofender involuntariamente" y que tiene "un poco de cuidado" a la hora de escribir, aunque ha señalado que nunca ha tenido un contratiempo en este sentido.

"Yo creo que los lectores son más sabios de lo que algunos piensan y y entienden muy bien dónde está el juego", ha comentado Mendoza, quien ha afirmado que se toma "muy en serio" su oficio.

Además, se ha descrito "casi como el dueño de la casa del humor en la novela" pues, según ha comentado, se trata de un género en el que todavía no hay mucha competencia, aunque celebra que cada vez haya más nombres.

Junto a esto, Mendoza ha matizado que la narración española "goza de excelente salud", gracias a la variedad de géneros y la aparición de nuevas voces, especialmente femeninas.

En cuanto a la acogida que ha recibido en Oviedo con motivo de la entrega del Premio Princesa de Asturias, el ganador del Premio Princesa de las Letras ha asegurado que "la realidad siempre supera lo que uno imaginaba" y ha calificado el galardón como "un premio estupendo" y "muy simpático".

"Es una fiesta alrededor del libro, alrededor de la cultura, alrededor de todas las disciplinas que se premian", ha destacado el escritor, quien ha bromeado con que le gustaría que se lo dieran "cada año".