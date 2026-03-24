Al menos tres vehículos implicados en un accidente en la carretera entre Luanco y Avilés

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres vehículos se han visto implicados en un accidente de tráfico en la carretera entre Luanco, en el municipio de Gozón, y Avilés.

El suceso se produjo a la altura del campu municipal de 'Tabiella' en Valliniella, en dirección de Avilés. Según han informado a Europa Press testigos presenciales, impactaron por alcance dos turismos con un pequeño camión que les precedía.

Sucedió en las proximidades de un paso de peatones en dirección de Avilés. Al lugar han acudido efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Avilés. Los bomberos trabajaron para excarcelar al ocupante de uno de los vehículos.