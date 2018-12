Mercaplana llega a su 46 edición "evolucionada" y más participativa

Publicado 21/12/2018 13:48:17 CET

El director de actividades feriales de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Muñiz, ha presentado este viernes una 46 edición del Salón de la Infancia y la Juventud (Mercaplana) "evolucionada" y más participativa, adaptada a los gustos de los niños de hoy día.

Así lo ha destacado durante la presentación en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' del evento, que se celebrará desde este sábado al 4 de enero -excepto los días 24 y 31 de diciembre--. Muñiz ha estado acompañado de la edil de Educación y Cultura del Ayuntamiento gijonés, Montserrat López, y un representante de Caja Rural, así como el que le dará relevo al frente de la Feria, Álvaro Alonso.

Asimismo, ha resaltado que para la Cámara es un "plus de ilusión" hacer actividades para los niños, ya que, a su juicio, no hay nada más satisfactorio que ver a un chaval divertirse. Para él, Mercaplana no es solo un espacio para los más pequeños, sino para vivir en familia.

En este sentido, ha indicado que el mundo ha cambiado, y el niño "se pega" por participar en talleres, como pueda ser robótica, barro, y pasan luego al salto de jumping o al hinchable. La curiosidad de los niños, de hecho, ha apuntado que le hace tener mucha confianza en el futuro tanto de la región como del país.

Ha destacado, asimismo, la colaboración de un conjunto de patrocinadores con actividades "de lo más interesante". Especialmente ha resaltado que la Universidad de Oviedo ha hecho una apuesta por Mercaplana, y ya en las últimas ediciones se presentó de manera mucho más participativa y cercana a la sociedad. Este año, a su juicio, el desembarco es "espectacular y muy entretenida", con talleres científicos.

También ha aludido a la participación del Ayuntamiento desde distintos ámbitos. En este sentido, la edil 'forista' ha incidido en que Mercaplana ha sabido evolucionar con los cambios. Como novedad, el Acuario de Gijón colabora con el pabellón del Ayuntamiento. A este respecto, ha apuntado que se ha organizado un Escape Room basado en la preservación de los océanos y ríos. Habrá un un toca-toca y a los que participan en las actividades del Ayuntamiento se les dará un pase anual gratuito para el Acuario.

En Mercaplana tendrá presencia, además, la Caja Rural, con 500 metros cuadrados, ha organizado cinco talleres, dos con un enfoque un poco rural, uno de elaboración de sidra dulce y otro de un huerto ecológico; una actividad de minigolf, para conmemorar en 2019 las bodas de plata del campo de la La Lloreu y una actividad de pesca en la que con la colaboración del Patronato, quienes pesquen unos peces que llevan el nombre de Caja Rural se ganarán tres clases gratuitas de golf.

Muñiz, asimismo, ha incidido en que Mercaplana es un foco de atracción no solo para Gijón sino para el resto de Asturias. Es más, ha sostenido que la marca Mercaplana la conoce cualquier asturiano, e incluso gente de comunidades limítrofes. Ha lamentado, eso sí, que los únicos que no son conscientes de la ciudad que se tiene son los gijoneses, y lo mismo los asturianos de Asturias.

Ha aprovechado, además, para hacer mención a que es la última actividad que organiza, dado que se jubila el próximo 31 de enero. "Llegó la hora de dar un paso no atrás, sino al lado", ha apuntado, para incidir después en la importancia de dejar paso a ideas más jóvenes y que venga gente con nuevos proyectos. Y aunque ha resaltado que la Feria está "suficientemente asentada", hay que darle aire fresco, y eso lo va a dar Álvaro Alonso, quien le va a sustituir y con el que ha trabajo en los últimos tiempos.

Mercaplana permanecerá abierta durante las navidades en horario de 16.00 a 20.30 horas. El precio de las entradas será de 4 euros en taquilla, pero se podrán comprar bonos de diez entradas por 30 euros.