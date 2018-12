Mercedes Fernández (PP) afirma que el "fatídico artículo 12" de Teresa Ribera "puede suponer el cierre de Asturias"

Publicado 20/12/2018 14:52:54 CET

AVILÉS, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado este jueves en Avilés respecto a la ley de cambio climático que quiere sacar adelante el gobierno socialista el próximo año, que "el fatídico artículo 12 de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, puede suponer el cierre de Asturias".

La líder de los populares asturianos ha realizado estas declaraciones ante los periodistas en un brindis navideño con la prensa en la sede del PP de Avilés, donde ha estado acompañada por el presidente local, Pedro de Rueda, y la secretaria general del PP Avilés, Esther Llamazares.

Fernández ha centrado su alocución en la propuesta de ley de cambio climático impulsada pro el gobierno de Pedro Sánchez, que considera de "alto riesgo" para Asturias. " Con esta ley no sólo está en riesgo Alcoa, también Arcelor, todas las industrias electrointesivas y de siderurgia que tienen que ver con el carbón. Debemos rechazar todas las fuerzas asturianas esta ley", ha explicado Fernández.

Dentro de ese consenso de las fuerzas políticas asturianas, la dirigente del PP duda del PSOE. "Los socialistas están en hacerle la pelota al señor Sánchez, lo cual nos parece insólito, y los socialistas asturianos están tapando a Pedro Sánchez que pone en riesgo a la región. Esto demuestra que el socialismo está muerto en Asturias", ha comentado Fernández.

En cuanto al voto del PP en el Congreso de los Diputados este jueves al estatuto de la industria electrointensiva, la líder de los populares asturianos no ha desvelado la postura de su partido. "Es un decreto que no se consultó con nadie, Sánchez cree que se puede gobernar un país con decreto porque tiene 84 diputados. Creo que nosotros presentamos una buena proposición de ley para garantizar la permanencia de las térmicas, y 150 millones para las electrointensivas que sigue sin darle salida las chapuzas del gobierno Sánchez".

CANDIDATURA ASTURIAS

Por último, los periodistas han preguntado a la regidora de los populares por su candidatura a la presidencia del Principado, aunque Fernández ha desviado la atención. "Comprendo que estén en estos devaneos, y me cansa, porque no es la preocupación de los asturianos, que quieren que Alcoa se quede, que Arcelor no tenga nubarrones negros, que se elimine el impuesto de sucesiones y la cooficialidad del bable pase a ser una pesadilla del pasado, no quien va a ser candidato o candidata en Asturias".