La Mesa General aprueba el complemento de peligrosidad en el ERA

Archivo - Residencia Santa Teresa (ERA), en Oviedo - GOOGLE MAPSO - Archivo

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha aprobado por unanimidad en la Mesa General, el reconocimiento del complemento de peligrosidad para todos los puestos de los centros del ERA, tanto para el personal laboral como personal funcionario, según ha informado el sindicato CSIF.

Este acuerdo, alcanzado el pasado mes de junio con el comité de empresa del ERA, queda ahora reflejado en el instrumento de ordenación de puestos, tras haberse identificado riesgos inherentes a la actividad desarrollada en los centros del organismo.

Destaca la organización sindical que el reconocimiento del complemento de peligrosidad constituye una reivindicación histórica de la plantilla del ERA. Durante los últimos años, la plantilla protagonizó diversos encierros, manifestaciones, huelgas, y demás medidas de presión ante el aumento exponencial de agresiones en los centros, una situación que quedó reflejada y detallada en las memorias del servicio de prevención del Principado.

"Desde CSIF se valora positivamente este avance, que supone un acto de justicia y el reconocimiento efectivo de la realidad laboral que afronta diariamente la plantilla. Este reconocimiento, retribuye unos riesgos que, a día de hoy, no se pueden evitar por completo en el desempeño de nuestro trabajo", inciden.

CSIF destaca que en la misma Mesa General se ha aprobado la creación de cuatro animadores socioculturales, un Terapeuta Ocupacional y una Enfermera, y se ha aprobado la transformación de jornadas parciales precarias en jornadas completas. En concreto, se convierten en plazas a tiempo completo 75 puestos de TCAE Fijas discontinuas (hasta ahora solo trabajaban 180 días al año),3 de animadores socioculturales (hasta ahora a media jornada) y 1 de terapeuta ocupacional (hasta hora a media jornada).

El sindicato destaca que queda pendiente la eliminación del resto de jornadas parciales de animadores socioculturales y la conversión de más de 150 plazas de TCAE fijas discontinuas en jornadas completas.