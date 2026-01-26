La 'Mesa de la Nieve' urge al Principado a "actuar ya" y apostar por una gestión real para Valgrande-Pajares

Estación de Valgrande-Pajares - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes empresariales, concesionarios, asociaciones vecinales y usuarios integrantes de la Mesa de la Nieve se reunieron este lunes en Mieres para analizar la situación de las estaciones invernales de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, y reclamar al Gobierno del Principado de Asturias una "apuesta real basada en la gestión y no en la propaganda".

En un comunicado conjunto, el colectivo ha expresado su malestar por la "falta de diálogo" del Ejecutivo autonómico y la "ausencia de respuesta" por parte de la consejera de Turismo, pese a las peticiones de reunión registradas desde hace meses. Los asistentes reclaman al presidente del Principado, Adrián Barbón, que "mire de verdad a sus montañas y a estos valles" y adopte medidas firmes de relanzamiento del turismo de nieve y montaña.

Durante la reunión se abordó el estado actual de las dos estaciones asturianas, cuya situación califican de "preocupante". En el caso de Fuentes de Invierno, denuncian que tras 18 años de funcionamiento continúa sin conexión eléctrica y depende de generadores de gasóleo. Además, recuerdan que es la única estación peninsular sin sistema de nieve artificial y requiere mejoras urgentes como un hangar en la zona baja y servicios en la media.

Respecto a Valgrande-Pajares, los representantes consideran que la gestión actual "agrava los problemas existentes" y critican la falta de mantenimiento e inversión, así como el retraso de la fase 2 del plan de modernización, previsto inicialmente para 2025. Alertan de la precaria situación de la urbanización y los edificios públicos, y lamentan que no exista un plan global de actuación ni suficiente dotación presupuestaria.

La Mesa de la Nieve insiste en la necesidad de una gestión conjunta de ambas estaciones, la creación de una marca única de la nieve asturiana y una colaboración con las instalaciones leonesas para mejorar la oferta turística común. Asimismo, avanzan su intención de reunirse con los alcaldes de Lena y Aller para coordinar estrategias mientras esperan "el diálogo proclamado pero inexistente" con el Gobierno regional.

"El turismo de nieve y montaña puede aportar mucho al desarrollo de Asturias si se trabaja con decisión y eficacia", afirman, instando al Ejecutivo a tomar medidas "valientes, rápidas y eficaces" para convertir las estaciones en motores económicos de futuro.