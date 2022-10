Michnik pide respeto para los opositores de Putin: "Son ellos los que defienden el honor de Rusia"

Advierte del riesgo que supone para la democracia que el populismo, el nacionalismo y el autoritarismo estén "ganando terreno"

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista polaco Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha pedido este viernes respeto para los opositores a Vladímir Putin porque "son ellos los que defienden el honor de Rusia".

Durante su discurso en la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo, Michnik ha incidido en la defensa de dos valores imprescindibles de la democracia: la libertad y la verdad.

"Hoy, estos valores se ven de nuevo amenazados por la criminal agresión del régimen de Putin contra Ucrania", ha dicho, remarcando que "la guerra del régimen de Putin contra Ucrania es en realidad una guerra contra todo el mundo democrático".

El reconocido periodista hizo referencia a las "espantosas imágenes de saqueos, violaciones, torturas y asesinatos, perpetrados por el ejército de Putin en Ucrania".

No obstante, quiso matizar que "Putin no es Rusia". "Por eso queremos recordar a aquellos rusos que se oponen a esta barbarie bélica y manifiestan abiertamente su oposición. Son ellos los que defienden el honor de Rusia, como lo hicieron en su día Sájarov y Solzhenitsyn; como Thomas Mann defendió el honor de Alemania durante los años del apocalipsis nazi", apuntilló.

Para Michnik, "Putin no puede ganar esta guerra". "Ayudar a Ucrania en su lucha es el deber de todos los demócratas del mundo y la solidaridad con Ucrania de los demócratas de tantos países inspira admiración y esperanza", sostiene.

Asimismo, el fundador de la Gazeta Wyborcza recordó el compromiso con la verdad de ese periódico, que nació en 1989 al tiempo que la democracia polaca y tomando de ejemplo la trayectoria de El País "que tan importante papel desempeñó en la conformación de la democracia española", y advirtió del riesgo que supone que el populismo agresivo, el nacionalismo y el autoritarismo estén "ganando terreno".

"Estos herederos de las tradiciones totalitarias prometen, en lugar de la democracia, una visión absurda de un mundo étnicamente puro o perfectamente igualitario", dice, pidiendo recordar que "sólo los campos de concentración fueron étnicamente puros e imbuidos de una perfecta igualdad".

Además, ha alertando del desprecio de estos movimientos "hacia lo más valioso de la tradición europea: la misericordia, la infancia, la tradición cristiana y la razón de los descendientes del 'Siglo de las Luces'".

CITA LA OBRA DE UNAMUNO SOBRE EL QUIJOTE

Michnik cerró su discurso con una cita del libro de Miguel de Unamuno 'Vida de Don Quijote y Sancho' sobre la obra de Miguel de Cervantes: "Y no servía que Maese Pedro advirtiese a Don Quijote que aquellos que derribaba, destrozaba y mataba no eran verdaderos moros sino unas figurillas de pasta, pues no por eso dejaba de menudear aquél cuchilladas. Y hacía bien, muy requetebién. Arman los maeses Pedros sus retablos de farándula y pretenden que por ser las de ellos figurillas de pasta, declaradas tales, se les respete. Y lo que el Caballero andante debe derribar, descabezar y estropear es lo que a título de ficción hace más daño que el error mismo. Porque es más respetable el error creído que no la verdad en que no se cree".

Al respecto, el periodista concluyó que el galardón "es una muestra de que merece la pena mantener la libertad, la decencia y el derecho a equivocarse cuando se busca la verdad".