Un miembro de la Comisión de Seguridad Minera señala la necesidad de mejorar los canales para denunciar irregularidades

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving Roberto Mallada ha señalado este miércoles la necesidad de mejorar los canales para que trabajadores y ciudadanos puedan advertir a la Administración de irregularidades en las explotaciones mineras.

Mallada ha comparecido en la comisión del Parlamento asturiano que investiga el accidente en la mina que explotaba Blue Solving. Fallecieron cinco trabajadores leoneses y otros cuatro resultaron heridos el 31 de marzo.

Miembro de la Federación de Industria de CCOO y con amplia experiencia en el sector de la minería, Mallada ha comentado que se ha producido un "cambio de paradigma" en el sector minero. De unos años en los que la minería del carbón estaba a cargo de empresas importantes con gran implantación sindical se ha pasado a otro escenario, en el que incluso actúan compañías que no tienen ningún trabajador a su cargo.

"En muchos de los centros de trabajo no existe representación legal de los trabajadores y por tanto las condiciones de trabajo no eran las que veníamos acostumbrados a través de la minería de carbón y sobre todo en la explotación subterránea", ha dicho.

Así las cosas, tras un proceso de cierre "desordenado" el contexto es el de una vuelta atrás en las condiciones de trabajo, según Mallada, con condiciones similares a la minería tradicional, como "chamizos".

Todo ello se produce en unas zonas en las que los trabajadores de la minería fueron enviados al desempleo, en muchos casos sin poder percibir las indemnizaciones correspondientes. "Ante cualquier oportunidad, lógicamente, intentan trabajar en lo que conocen", ha señalado.

De la mina de Cerredo, Mallada ha explicado que se encuentra en un lugar poco accesible y que además es muy grande. Con el sistema actual, ha asegurado, si el empresario quiere el inspector no encuentra anomalía alguna aunque las haya, por muchos días que acuda.

Recuerda Mallada que ya apreció cosas "extrañas" en el año 2022 en esa explotación, cuando un trabajador murió allí y otro resultó herido. Ha dicho que las primeras informaciones hablaban incluso de que no era un accidente laboral, sino un accidente de tráfico.

Todas esas irregularidades le llevaron a Mallada a proponer directamente el cierre de la explotación. Sin embargo, el proceso terminó con una sanción, y la explotación pasó a manos de Blue Solving, con la misma raíz empresarial de los que gestionaban la mina anteriormente.

"Si yo tuviera que tomar una decisión acerca de una concesión, una explotación a un empresario que tiene los antecedentes del accidente de 2022, personalmente, yo hubiera dicho que no", ha admitido Mallada que, no obstante, ha dicho que la Comisión de Seguridad Minera se limita al asesoramiento.

El accidente minero de Cerredo ocurrió el 31 de marzo de 2025. La tragedia tuvo lugar en la mina de interior de la explotación, en el concejo de Degaña (Asturias), a cargo de una empresa que no tenía permiso para extraer carbón.

En el siniestro fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos a causa de una explosión de gas grisú. La detonación se produjo a primera hora de la mañana. En el momento del accidente, la empresa Blue Solving S.L. contaba con una licencia para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón, concretamente para la posible fabricación de grafito.