Mieres acogerá un programa pionero de moda de autor

Archivo - Una modista cose un botón en la manga de un traje. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco), HUNOSA Empresas y la Fundación Caja Rural de Asturias han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el Programa de Tecnificación de Altas Artesanías de la Moda de Autor. Esta iniciativa está orientada a promover la formación especializada, el emprendimiento y la creación de actividad económica en las Cuencas Mineras Centrales de Asturias.

El proyecto surge con el objetivo de impulsar sectores creativos de alto valor añadido como herramienta de diversificación económica y fijación de población en el territorio, en línea con los procesos de transición y reindustrialización que afrontan las comarcas mineras asturianas, según ha informado Sodeco en nota de prensa.

El plazo para la presentación de candidaturas se ha fijado del 28 de mayo al 27 de junio de 2026. La iniciativa combinará formación técnica avanzada en costura, patronaje, confección y otras disciplinas artesanales aplicadas a la moda de autor, junto con acompañamiento al emprendimiento y actividades de networking profesional. Asimismo, el programa contempla la realización de masterclass, visitas formativas y acciones complementarias vinculadas al sector.

El desarrollo de las actividades tendrá lugar en Mieres, en instalaciones habilitadas específicamente para el proyecto y equipadas con maquinaria profesional y recursos técnicos especializados.

El programa se dirige a personas que tengan interés en desarrollar su actividad profesional en el sector de la moda , con el propósito de mejorar la cualificación profesional en diseño y confección.