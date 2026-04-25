Mieres anuncia el cartel del festival Underground & 33600 con ocho bandas para las fiestas de San Xuan

Cartel de Mieres Underground - AYUNTAMIENTO DE MIERES

OVIEDO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha desvelado la programación de la nueva edición del festival 'Mieres Underground & 33600', que se celebrará los días 12 y 13 de junio en la Plaza de la Libertad. El evento, enmarcado en las fiestas de San Xuan 2026, contará con la participación de ocho bandas nacionales e internacionales y sesiones de pinchadiscos a cargo de Fee Reega y Arantxa Nieto.

La propuesta musical abarca géneros como el rock, punk, blues y psicodelia. Entre los nombres confirmados se encuentra la banda tejana Je'Texas, liderada por el guitarrista Dylan Bishop, así como los grupos nacionales Medalla, Calatrava, Aitor Ochoa & Mad Mule, Montefurado, Zoketes, Ballbreakers y Paxareto.

El festival está organizado de forma conjunta por los colectivos Mieres Underground e Insonorizados, en colaboración con la concejalía de Festejos, según ha informado el Ayuntamiento de Mieres en nota de prensa. Esta cita se suma al resto de eventos ya anunciados por San Xuan, como el concierto de Víctor Manuel previsto para el 19 de junio en el Pozo Barredo.