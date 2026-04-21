Mieres en China: El alcalde busca inversiones y oportunidades de negocio para el concejo

Archivo - Ayuntamiento de Mieres. - AYUNTAMIENTO DE MIERES - Archivo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, inicia este martes una visita a China con el objetivo de buscar inversiones para el concejo, en el marco de un viaje de alcaldes y alcaldesas de toda España invitados por el Gobierno Chino. El viaje se desarrollará a lo largo de nueve días en los que los regidores participarán en distintos actos, conocerán lugares estratégicos de la República China y mantendrán encuentros con responsables políticos y empresariales.

El objetivo de este viaje es "generar lazos" y dar a conocer el territorio y las posibilidades de inversión y suelo con las que cuenta. Según ha informado el Ayuntamiento de Mieres en nota de prensa, el alcalde firmará un "acuerdo de amistad" con el Condado de Xingtang, una población de casi medio millón de habitantes con gran peso en la industria agrícola y láctea china, cuya economía ha evolucionado en los últimos años de una base puramente agrícola a un modelo diversificado.

Este modelo integra "manufactura avanzada y servicios, impulsando también nuevos sectores industriales en ámbitos como la industria de equipos y maquinaria y construcción, con empresas que están participando en proyectos nacionales clave como las centrales hidroeléctricas y también de energía solar y biomasa".

La participación del alcalde en este viaje llega después de que hace poco más de un año el Embajador de la República Popular China en España visitara el concejo para "conocer la apuesta por la diversificación económica que impulsa el Gobierno local".

Desde el consistorio indican que "este viaje seguirá para consolidar lazos y buscar posibles inversiones, así como para mostrar todas las potencialidades de Mieres en China". Todo ello, han agregado, en el marco de continuar avanzando en una de las prioridades para el Gobierno local: buscar nuevas inversiones industriales en la línea de proyectos "tan importantes" como el de Talleres Alegría, con 7 millones de euros de inversión.