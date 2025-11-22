Mieres construirá 37 apartamentos para personas mayores en el antiguo colegio de La Salle de Turón

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres construirá 37 apartamentos equipados para personas mayores en el Valle de Turón, en el edificio del antiguo colegio de La Salle, convirtiéndose en el primer recurso de este tipo en las Cuencas. El proyecto, con un presupuesto de 5 millones de euros y un plazo de ejecución inferior a año y medio, busca ofrecer un modelo de cuidados de larga duración que "permita a las personas residentes mantener su autonomía con todos los servicios necesarios".

En una nota de prensa, el Ayuntamiento detalla que los apartamentos estarán totalmente adaptados, dispondrán de terrazas accesibles y contarán con amplios espacios comunitarios para fomentar la convivencia, como sala de conferencias, despachos de atención, sala de juegos, sala de informática y zonas ajardinadas. El complejo incluirá además aparcamiento, áreas técnicas para la prestación de servicios y espacios exteriores de convivencia.

El proyecto, impulsado por el Gobierno local desde 2018, supone "un avance en una de las prioridades municipales: afrontar el envejecimiento y mejorar la calidad de vida de las personas mayores". Según destaca el Ayuntamiento en la misma nota de prensa, "fue una de las aspiraciones del exalcalde Aníbal Vázquez, que planteó transformar este edificio emblemático en un recurso público de referencia en Turón".

El Ayuntamiento subraya que este modelo residencial sigue la línea de los ya puestos en marcha por el ERA en Oviedo y Gijón, y que Turón será el primer núcleo de las Cuencas en disponer de él.