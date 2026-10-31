Mieres programa tres visitas guiadas en noviembre a la exposición de Anne Horel en el Pozu Santa Bárbara

Archivo - Pozo de Santa Bárbara, en Mieres - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pozu Santa Bárbara, en Mieres, ofrecerá en noviembre tres visitas guiadas a la exposición 'Data Fossils. Diario de una internauta', de la artista francesa Anne Horel, con inscripciones ya abiertas a través de la página web municipal. La propuesta permite conocer una muestra que aborda la cultura pop, las redes sociales y la inteligencia artificial en el entorno de este antiguo pozo minero, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Las visitas se celebrarán el sábado 14 de noviembre a las 17.30 horas, el domingo 22 a las 12.30 horas y el sábado 28 a las 17.30 horas. Las personas interesadas pueden reservar plaza en el apartado de agenda de la web del Ayuntamiento de Mieres, www.mieres.es.

'Data Fossils. Diario de una internauta' explora el universo visual de Horel a través de elementos propios de la cultura digital, como filtros, GIF y memes, y plantea una reflexión sobre cómo las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, influyen en la percepción y la relación con la realidad.

La Concejalía de Cultura también ha ofrecido visitas específicas para centros educativos. Según ha informado el Ayuntamiento, dos institutos del concejo, el Batán y el Valle de Turón, y el centro Santa Cristina de Lena han mostrado interés en participar en esta actividad con su alumnado.

La concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, ha señalado que la muestra puede servir para abordar con los jóvenes el impacto cotidiano de las nuevas tecnologías, especialmente de las redes sociales y la inteligencia artificial. La exposición forma parte de la propuesta artística del Pozu Santa Bárbara, un espacio que combina patrimonio industrial y creación contemporánea.