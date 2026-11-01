Mieres retoma el lunes y el martes las actividades del Samaín con cuentacuentos y juegos infantiles

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MIERES, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mieres retomará este lunes y martes parte de la programación del Samaín, con actividades infantiles en el parque Xovellanos y la plaza de Requexu, después de que el Ayuntamiento reorganizase la agenda festiva con motivo de los tres días de luto oficial decretados por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Este lunes 2 de noviembre, el parque Xovellanos acogerá un cuentacuentos a cargo de Carlos Alba a las 12.30 horas y juegos tradicionales de 17.00 a 19.00 horas.

La programación continuará el martes 3 con una sesión de DJ y animación infantil en la plaza de Requexu, de 17.30 a 19.30 horas.

Las actividades previstas inicialmente para los días 29 y 30 de octubre quedaron suspendidas, al igual que el resto de la programación cultural municipal durante las jornadas de luto. La actividad habitual en las instalaciones municipales se retoma a partir de este domingo.