El Millón del sorteo de Euromillones de este viernes deja un premio en Avilés

Archivo - Imagen del logo del sorteo Euromillones. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de 'El Millón', el juego asociado a Euromillones, ha dejado este viernes un premio en Avilés, en la Administración de Lolterías número 12, donde ha sido validado el único boleto agraciado en Asturias: el WXD30576.

Por otra parte, el sorteo de Euromillones de este mismo día no ha registrado acertantes de Primera Categoría, por lo que el bote continuará acumulándose para el próximo sorteo. La combinación ganadora estuvo formada por los números 10-34-26-07-01, con las estrellas 02-04.

A pesar de ello, en España se han validado dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 números + 0 estrellas). Por su parte, el premio de El Millón sí ha dejado un agraciado en Asturias. El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías número 12 de Avilés, situada en el Centro Comercial Hipercor, local 9, en la carretera General de Grado.

Al no haber acertantes de máxima categoría, el bote de Euromillones se incrementa y, en el próximo sorteo, un único ganador de Primera Categoría podría obtener un premio de 64 millones de euros.