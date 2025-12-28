'Mincha' gana el XX Freestyle de Gijón en un ajustado duelo con Melero

Los pilotos José Canosa 'Mincha' y Maikel Melero en el Freestyle de Gijón. - FREESTYLE GIJÓN

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto gallego José Canosa 'Mincha' se impuso este viernes en la vigésima edición del Freestyle de Gijón tras un apretado duelo con Maikel Melero, decidido por la mejor puntuación de Mincha en la ronda final de siete saltos de Freestyle.

El Palacio de los Deportes de Gijón volvió a registrar un lleno, con 4.500 espectadores, en un evento ya clásico de la Navidad y dirigido a toda la familia.

'Mincha' y Melero protagonizaron desde el inicio un mano a mano que marcó la competición, con Dani Torres completando el pódium final. La mejor plegada cayó del lado del piloto gallego, mientras que Melero se adjudicó la primera manga de Freestyle. En la ronda definitiva, con puntuación doble, el jurado se decantó por Mincha, lo que resultó clave para el desenlace.

El empate final entre ambos, con una manga ganada por cada uno, se resolvió a favor de 'Mincha' por su mejor actuación en la penúltima serie, relegando a Melero a la segunda posición por segundo año consecutivo. Torres fue tercero, seguido de Mario Lucas y Pedro Moreno.

La entrega de premios contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda; la presidenta de la Federación de Motociclismo del Principado de Asturias, María del Valle; y el director de Operaciones de Octagon, Luis Molina.

'Mincha' destacó el apoyo del público gijonés y valoró la dificultad de la competición, asegurando que no había "mejor manera de terminar el año" que con una nueva victoria en Gijón.