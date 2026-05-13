Los mineros de Ibias concluyen la marcha a pie hasta Oviedo para visibilizar "la desesperación de vivir sin salarios"

1086785.1.260.149.20260513140731 Los trabajadores de Mina Miura, en Ibias, llegan a Oviedo tras seis etapas de marcha a pie desde la explotación en Tormaleo hasta la capital asturiana. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Mina Miura han llegado este miércoles a Oviedo tras seis etapas de caminata y 150 kilómetros de recorrido desde las instalaciones de la explotación en Ibias. En torno a las 13.30 horas, han llegado a la Junta General del Principado de Asturias, donde han sido recibidos por los portavoces de los grupos parlamentarios, antes de protagonizar un encuentro con el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

El portavoz de los mineros, José María Pérez, ha leído un manifiesto ante el parlamento asturiano a su llegada al palacio de la Junta General, en el que los trabajadores remarcan que no vienen a "la casa de todos los asturianos" a "pedir favores". "Venimos a exigir el cumplimiento de la ley, política para las personas y el respeto a nuestro trabajo", ha indicado.

Para los afectados por los doce meses de impagos en la mina de Tormaleo, el trayecto recorrido "no es solo una distancia física", sino "el símbolo del agotamiento de unas familias que, tras el encierro en el pozo, llevan su protesta a pie hasta la capital para visibilizar la desesperación de vivir sin salarios". "Es un testimonio que refleja la lucha por la supervivencia de las cuencas mineras", ha asegurado.

Los trabajadores han cargado contra la "impunidad empresarial" y la actitud de la patronal, que "ignora sus responsabilidades legales" y "se burla" de la administración pública".

A ello suman la "asfixia" de la comarca del suroccidente por el "abandono" de esta zona de Asturias, donde "cada empleo minero perdido es un clavo más en el ataúd de nuestros pueblos".

PIDEN SOLUCIONES EFECTIVAS

Los mineros han reivindicado la puesta en marcha de "soluciones efectivas" más allá de las palabras de apoyo. "Se necesitan acciones políticas y jurídicas contundentes que obliguen al empresario a cumplir", han asegurado, exigiendo el "abono inmediato" de la totalidad de las nóminas y atrasos que se adeudan a la plantilla de Mina Miura.

Para ello reclaman la "intervención directa" del Gobierno asturiano, a quien instan a agotar "todas las vías administrativas y legales" contra el incumplimiento empresarial.

De igual modo han reclamado garantías de futuro para los trabajadores, de manera que se impida que los "vacíos legales o la mala gestión empresarial" recaigan "sobre las espaldas de la clase obrera".

Recuerdan los trabajadores que los mineros y quienes les han acompañado a lo largo de estos días de recorrido son "herederos de una tradición de lucha que nunca se ha rendido". "Si el empresario no paga, la administración no puede ser cómplice con su silencio o inacción", han dicho, para después remarcar que "la Junta General del Principado de Asturias debe ser el escudo de sus trabajadores, no un simple testigo de su ruina".