El MITECO adjudica a HUNOSA el acceso a la red eléctrica para conectar su central de biomasa. - HUNOSA

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la resolución del concurso del nudo de transición justa de La Pereda 220 kV con objeto de otorgar los derechos de acceso a la red eléctrica a proyectos renovables que contribuyan a impulsar la actividad económica y el empleo en la zona de transición justa del Valle del Caudal.

Según informa el Gobierno central, se han adjudicado 50 MW al proyecto de transformación de la central térmica de La Pereda a biomasa, promovido por HUNOSA.

El concurso, impulsado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del MITECO, ha seguido un procedimiento de concurrencia competitiva que prioriza aquellos proyectos que, minimizando la afección ambiental, maximizan los beneficios socioeconómicos locales para la zona de transición justa, compuesta por los municipios de Aller, Lena, Mieres, Morcín, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa y Teverga.

Como resultado del concurso, HUNOSA se compromete a crear y mantener un total de 1.565 empleos equivalentes a tiempo completo anualizados (ETC) a lo largo de, al menos, seis años.

HUNOSA también colaborará con la Universidad de Oviedo en actividades de I+D+i y ordenación forestal, así como continuará impulsando actividades de economía circular en sus instalaciones de Batán Recovery.

La adjudicataria, además, se compromete a impartir programas de formación profesional para 2.169 residentes de la zona de transición de justa, con un total de 37.254 horas de formación. Igualmente, instalará 6.050 kW de autoconsumo para viviendas y edificios.