Mónica García insiste en que las "incidencias" en el MIR no han provocado "ni un solo retraso" en sus fechas clave

La ministra de Sanidad, Mónica García - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID/OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado que las "incidencias" acontecidas en el proceso de Médicos Internos Residentes (MIR) de este año no han provocado "ni un solo retraso" en sus fechas clave, y es que "todos los aspirantes han sabido perfectamente cuándo se han tenido que presentar, cuándo salen las listas y cuándo se va a adjudicar" las plazas.

"Tomamos nota y esperemos que el año que viene no haya este tipo de incidencias", ha señalado García, que ha intervenido en sesión plenaria del Senado, foro en el que ha subrayado que ha sido necesaria "una reforma del procedimiento". Este "se había quedado obsoleto y antiguo", por lo que se ha "modernizado" reforzando "la seguridad" y actualizando "la aplicación informática", ha explicado.

Además, ha indicado que se ha optimizado "la selección de los expertos". Todo ello ha sido menester por el incremento de las plazas, que ha sido de "un 54 por ciento" en las de MIR y de "más de un 40 por ciento" en el conjunto de Formación Sanitaria Especializada (FSE), por lo que "tenemos más profesionales, más médicos, más biólogos, más farmacéuticos, más enfermeras", ha aseverado.

NIEGA PROBLEMAS DE EQUIDAD

Estos datos se han traducido "en un incremento exponencial, de un 15 por ciento, en los aspirantes que se presentan a estas plazas", ha señalado la ministra, que también ha recordado el aumento de "las plazas de formación en las Facultades de Medicina". Por contra, ha negado "la mayor" y ha rechazado que se haya afectado la equidad.

A juicio de García, la FSE "da equidad de garantías y da calidad a nuestro sistema sanitario", punto en el que ha puesto de relieve que se han "aportado criterios, en los contratos públicos, de transparencia, a través de las Juntas de Contratación". "Estos contratos de los evaluadores y de los procedimientos del sistema MIR, o del sistema de FSE, no estaban adscritos a un control, como tiene control cualquier contrato público", ha concretado.

"Todo eso son mejoras", ha declarado la ministra de Sanidad que, por último, ha puesto en valor el hecho de que se han revertido "los recortes" de "los años negros" de Gobierno "del Partido Popular (PP)".