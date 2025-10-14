Monteserín celebra la aprobación de adscripción de la Universidad Nebrija

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha celebrado este martes la aprobación por parte del Gobierno asturiano del decreto de adscripción de la Universidad Nebrija, destacando que "es una gran y esperada noticia para la ciudad" que permitirá iniciar las clases en el próximo curso 2026/2027.

Monteserín ha subrayado la importancia de convertirse en una ciudad universitaria, afirmando que "va a contribuir al dinamismo de la propia ciudad" y especialmente al "proceso de rejuvenecimiento" mediante la llegada de jóvenes que desarrollarán su actividad académica en Avilés.

La regidora ha explicado que los estudios serán complementarios a la Universidad de Oviedo y "van a facilitar el incremento de la oferta en personal sanitario de enfermería de Asturias, que es realmente muy necesaria". Además, ha destacado que la llegada de la universidad "ha movilizado inversiones privadas, especialmente desde el punto de vista residencial".

Monteserín ha concluido que estos pasos demuestran que "Avilés cada vez es más atractiva para las iniciativas privadas" y que el resultado será "un salto importante en la actividad formativa y en la presencia de jóvenes en la ciudad".