Moriyón destaca que el L.E.V. ha crecido estos 20 años hasta ser un evento "exclusivo en el mundo"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, durante la presentación de la XX Edición del L.E.V. Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), en El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este martes la XX Edición del L.E.V. Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), que se celebrará en la ciudad del próximo día 30 al 3 de mayo.

Moriyón, durante la presentación del evento en El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural, ha resaltado que lo que empezó como un concepto, un espacio de creación vestido del festival, se ha convertido, a lo largo de las últimas dos décadas, "en una forma propia y exclusiva en el mundo".

Representa, a juicio de la alcaldesa, una cultura y un espacio "que no es conformista", sino que es abierto, que tiene lugar en una ciudad con una tradición cultural "propia", que mira hacia adelante y que abraza la vanguardia. En esta misma línea, ha resaltado que este evento refuerza la identidad de Gijón como ciudad creativa a través de su iniciativa.

Moriyón, además, ha dejado claro que el Ayuntamiento va a seguir apostando por iniciativas como esta, por citas que sitúan a la ciudad en la vanguardia cultural, pero sin perder las raíces.

Ha agradecido, en este sentido, a la organización del L.E.V. su compromiso durante estos 20 años, al tiempo que les ha felicitado por la visión que tuvieron en su día y que aún mantienen 20 años después.

"Es una cosa increíble", ha destacado sobre la evolución del evento. Por todo ello, ha recomendado a toda la gente que no se lo pierda.

Junto a la alcaldesa han intervenido el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García, y la codirectora del festival, Cristina de Silva.

García, por su parte, ha resaltado que este festival que se consolidó en Gijón a lo largo de dos décadas de trayectoria se ha convertido en una referencia "imprescindible" en el panorama internacional de la creación audiovisual, la electrónica y las artes digitales.

Ha incidido, asimismo, que su programación ha puesto a Asturias en el mapa global de los festivales más relevantes del sector, con especial atención a la creatividad.

FESTIVAL A MEDIDA

"Es un festival que te puedes hacer a tu medida", ha destacado, por su parte, De Silva, quien ha apuntado que se concentrarán en cuatro días 27 proyectos de 16 nacionalidades en diez espacios.

Entre los artistas que forman el cartel están Alva Noto, Ryoichi Kurokawa, Jlin, Myriam Breau+Pierce Warnecke, Catnapp, Corin y Sara Muñiz.

"Siempre ha buscado diferenciarse desde los inicios", ha apuntado, a lo que ha remarcado que en esta edición se ha puesto el foco en los estrenos internacionales, seis en total (Ryoichi Kurokawa, NonTech, Tacit Group, Meuko! Meuko!, Komatssu vs Tensal y Myriam Breau+Pierce Warnecke), y con un foco dedicado a la creación de tradición asiática.

Ha resaltado, especialmente, que el L.E.V. ha logrado consolidarse con un posicionamiento propio en el ámbito de la creación audiovisual digital profesional. "Cada edición la consideramos como un espacio vivo de encuentro entre disciplinas, generaciones y comunidades artísticas, ha apuntado, a lo que ha remarcado que la imagen se vive como una experiencia "colectiva y sensible".

Sobre el L.E.V, ha incidido en que es una ventana al mundo que nos muestra lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras. Ha señalado, asimismo, que en esta edición llegarán a más espacios y ha citado el Teatro y la iglesia de la Laboral, el Teatro Jovellanos, el Museo del Pueblo de Asturias, el Jardín Botánico Atlántico, el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la antigua Escuela de Comercio, LABoral Centro de Arte, capilla de San Esteban del Mar y capilla del Palacio de Revillagigedo.

De Silva ha dividido el festival en dos bloques significativos, por un lado, el de conciertos y las performances audiovisuales, que son el motor del festival y, por otro, las actividades que se distribuyen por la ciudad para "crear un diálogo con un público más amplio", ha resaltado, a lo que ha puesto de ejemplo los proyectos de instalaciones audiovisuales, experiencias de realidades extendidas y exposiciones.

IGLESIA LABORAL

En cuanto a los espacios del L.E.V., este año sumará la iglesia de la Laboral, donde podrá verse la performance sonora 'Umbráfono', de Enrique del Castillo.

Esta performance emplea lectores ópticos diseñados y fabricados por el propio artista que transforman en sonido la luz proyectada a través de películas de 35 mm, basándose en el sistema de lectura óptica-analógica utilizado desde los inicios del cine sonoro.

Las películas, también originales del artista, generan sonidos armónicos, texturas y atmósferas en una experiencia irrepetible. La intervención tendrá lugar en dos pases, los días 2 y 3 de mayo, con acceso gratuito.

También se convertirá en escenario del L.E.V. la antigua Escuela de Comercio, dentro de la programación de Arenas Movedizas, que se desarrolla en colaboración con festival, se ofrecerán dos experiencias de realidad virtual y mixta, respectivamente, así como un taller para acercar al público las tecnologías más innovadoras de la creación digital. Todo ello será de acceso gratuito y para todos los públicos.

En este caso, el creador digital catalán Carles Castaño presentará '*****2025/...', una experiencia de realidad mixta que interpela al público desde una mirada crítica a la sociedad contemporánea.

Con un planteamiento cercano al ámbito de los videojuegos, en esta pieza interactiva el público se sumerge durante aproximadamente 50 minutos en un entorno distópico en el que debe participar activamente.

La obra se despliega a través de diferentes relatos y recorridos interconectados, inspirados en realidades reconocibles, que invitan a los participantes a transitar en primera persona por distintos escenarios y experiencias, desde la búsqueda de una vivienda de alquiler en un entorno urbano precarizado, a la intervención sanitaria en quirófanos clandestinos.

Por su lado, la pieza de Carles Castaño se complementa con el taller gratuito 'SI-4202. Laboratorio abierto: imaginar, crear, habitar las Realidades Extendidas', que tendrá lugar el viernes 1 de mayo.

Esta actividad está concebida para acercar las tecnologías XR -y, en particular, la Realidad Mixta- a públicos diversos, promoviendo un acceso abierto, comprensible y práctico a estas herramientas emergentes.

A través de un enfoque pedagógico y experiencial, el taller propone desentrañar las distintas fases implicadas en el desarrollo de una pieza artística inmersiva e interactiva, abarcando desde la conceptualización inicial hasta su producción y experimentación final. La actividad no requiere inscripción previa y está recomendada a mayores de 15 años.

En el ámbito de la realidad virtual, Arenas Movedizas presenta Ito Meikyu, una experiencia creada por el artista francés Boris Labbé que ha sido premiada con el Grand Prix - Venice Immersive, en la 81 edición del Festival Internacional de Venecia.

Partiendo de la historia del arte y la literatura japonesas, la pieza se despliega como un gran fresco sensorial que el público puede recorrer con total libertad.

Se trata de una especie de laberinto compuesto de arquitecturas fractales, plantas, objetos, animales, hombres, mujeres, estampados y motivos caligráficos, creado a partir de escenas dibujadas, animadas y sonoras creadas digitalmente.

Dentro del festival, también, en LABoral Centro de Arte podrá visitarse 'La Sociedad Automática', exposición del artista asturiano residente en Bruselas Félix Luque, centrada en la relación entre automatización, sistemas algorítmicos e inteligencia artificial.