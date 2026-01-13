Moriyón justifica el informe de los contenedores rojos por su complejidad y niega discrepancias con el PP

Archivo - La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (en primer plano), en rueda de prensa en el Ayuntamiento gijonés, acompañada de la vicealcaldesa, Ángela Pumariega (PP), y el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha defendido este martes la buena sintonía en el Gobierno de coalición con el PP y la "magnífica" relación con los cinco ediles 'populares'.

"Reflexiono todos los días", ha remarcado, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ante la invitación del presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz, quien pidió a Foro reflexionar tras la última desavenencia con respecto al contrato de los contenedores rojos de ropa usada, adjudicado por Emulsa y sobre el que la regidora ha pedido la elaboración de un informe.

Moriyón ha insistido en que la relación con los ediles del PP es "extraordinaria" y ha puesto como prueba que acudirá a la jornada que celebrarán conjuntamente, el próximo jueves, la Cocina Económica y el Albergue Covadonga.

Con todo, ha trasladado a los concejales del PP que las puertas de la Alcaldía están abiertas para todos ellos y que en ella tienen a una "leal colaboradora". Es más, ha remarcado que haya ha tenido una "absoluta confianza" al delegar las competencias.

Ha dejado claro, en este caso, que no existe, por su parte, una crisis de contenedores rojos. A mayores, ha remarcado que, como alcaldesa, no puede intervenir en los contratos.

Otra cosa es, a su modo de ver, que pueda haber distintas interpretaciones de la ley. Ha incidido, también, en que ella "nunca" dudó de ningún técnico municipal.

Moriyón ha explicado que este asunto surge porque a veces los procesos son "complejos", y en este caso hay un recurso presentado por la Cocina Económica --hasta ahora gestora de estos contenedores--.

Ha indicado que, ante un problema complejo, la Secretaría General del Ayuntamiento aconseja pedir informe a la Asesoría Jurídica, al igual que ha pasado otras veces. Como ejemplo, ha citado el litigio con la franja litoral propiedad de la Autoridad Portuaria. Ha reiterado, asimismo, que la alcaldesa ni tiene capacidad ni debe intervenir. Ha recalcado que es un tema técnico y no político.