Movilidad destina 222.000 euros a mejorar el acceso a El Raitán, en Carreño

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha licitado la mejora del vial de acceso a El Raitán, en el concejo de Carreño, con un presupuesto de 221.825 euros. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 2 de septiembre.

La intervención permitirá acondicionar un tramo de la antigua carretera general que comunicaba Avilés y Candás y que en la actualidad funciona como vía de acceso a viviendas y explotaciones agroforestales. El objetivo es aumentar la seguridad y la comodidad de la circulación.

Con este propósito, la calzada se ensanchará hasta alcanzar un ancho aproximado de 4,5 metros allí donde lo permita el trazado. También se renovará el sistema de recogida y evacuación de aguas para evitar problemas de escorrentías y facilitar la conservación de la vía. Además, se renovará completamente el firme para asegurar una circulación más cómoda y segura, y se instalará nueva señalización vertical y horizontal.

La velocidad máxima quedará limitada a 40 kilómetros por hora en los tramos sin viviendas y a 30 en las zonas residenciales, donde se colocarán señales para advertir de la presencia de reductores de velocidad.

Las obras incluyen, asimismo, la instalación de una canalización que facilitará la futura implantación de una red de saneamiento y permitirá realizar las conexiones de las viviendas cuando se desarrolle esa infraestructura.