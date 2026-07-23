Movilidad finaliza la reforma del vial de acceso a La ZafilSomáu tras invertir 105.400 euros. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado la reforma del vial de acceso a La Zafil-Somáu, en Pravia, tras invertir 105.451 euros. El consejero Alejandro Calvo ha visitado este jueves las obras ejecutadas acompañado por el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, y el alcalde del concejo, David Álvarez.

Según ha explicado La actuación ha permitido estabilizar el terraplén situado en la margen izquierda del camino mediante la construcción de un muro de escollera de 25 metros de longitud y dos de altura.

Sobre ese muro se ha instalado un zuncho de hormigón de 50 centímetros de ancho y 20 de alto, que ha servido de base para colocar una barrera de seguridad.

Además, se ha renovado el pavimento con una capa de zahorra artificial y otra de aglomerado asfáltico, con el fin de mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación.

Además de esta intervención, la consejería ha ejecutado otras obras en el concejo, como el acondicionamiento de una plazoleta en la parroquia rural de Bances, ubicada entre viviendas y un hórreo, con una inversión de 6.600 euros.

En la superficie de este espacio, de 90 metros cuadros, se desbrozó la zona, se perfilaron taludes, se limpiaron las cunetas para mejorar el drenaje y se extendió una capa de rodadura.

Ambos trabajos forman parte del programa de obras cooperables que el Gobierno del Principado desarrolla en colaboración con los ayuntamientos para conservar y mejorar las infraestructuras municipales en concejos de menos de 20.000 habitantes.