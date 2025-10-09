Movilidad financia con 121.000 euros la ampliación de la estación depuradora de El Franco

Archivo - El Principado destina 121.000 euros al proyecto de ampliación de la estación depuradora de El Franco - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha destinado 120.974 euros a la redacción del proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Franco, que recogerá las actuaciones necesarias para adecuar la planta a las nuevas exigencias normativas y a los caudales que recibe.

El proyecto incluirá soluciones técnicas para mejorar el bombeo de cabecera y el tratamiento biológico, para ampliar la decantación y para redimensionar y adaptar los equipos e instalaciones hasta garantizar un correcto funcionamiento. También se digitalizará la instalación, tal y como ha detallado este jueves el Principado en una nota de prensa.

La ampliación de la EDAR garantizará el tratamiento de las aguas residuales que recibe, en la situación actual y futura, conforme a las nuevas exigencias en materia de calidad de aguas depuradas. Este equipamiento, que entró en servicio en 2015 y recoge los caudales de ocho estaciones de bombeo, se diseñó para dar servicio a todo el frente costero de El Franco.

La actuación se enmarca en el plan de inversiones del Gobierno de Asturias para modernizar las infraestructuras hidráulicas para garantizar el acceso a servicios básicos en todo el territorio, mejorar la eficiencia del ciclo del agua y contribuir a la protección del entorno natural.