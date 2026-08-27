Movilidad inicia las obras para conectar Samiguel con el tramo desdoblado de la AS17 en el polígono de Bobes, en Siero

Obras - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha comenzado los trabajos destinados a conectar la localidad sierense de Samiguel con el tramo desdoblado de la AS-17 en el polígono de Bobes. La actuación supone una inversión de 171.002 euros que permitirá acabar con el actual fondo de saco y facilitar el acceso a la localidad.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha asumido la ejecución del vial, contemplado en el plan de Sogepsa para el desarrollo del polígono, para agilizar la obra y cumplir así con una de las demandas realizadas desde el Ayuntamiento de Siero.

La entrada en servicio del desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y Samiguel hace algo más de un año hizo que el acceso desde el oeste se perdiera y creó un fondo de saco. El nuevo vial, de 145 metros de longitud, corregirá esa situación y comunicará la glorieta de la actual AS-17 duplicada con la rotonda de la AS-17a en Samiguel. La sección de la vía dispondrá de una plataforma de 9,5 metros formada por dos carriles de 3,5 metros y arcenes en ambas márgenes de 1,25 metros.